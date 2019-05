Alberto Fernández, el autor de la "nueva Cristina" que quiere unir al peronismo

Su figura fue clave para fortalecer el diálogo y la comunicación de la expresidenta con el resto de la sociedad, y también con el resto del peronismo

Para el kirchnerismo "duro" y también el autodenominado "kirchnerismo moderado" -dirigentes que responden al ideario de CFK pero que dudaban de que su candidatura alcanzara para derrotar a Cambiemos en las próximas elecciones-, la nominación de Alberto Fernández fue una buena noticia.



Básicamente, porque la precandidatura del ex jefe de Gabinete puede darle al espacio la dosis de racionalidad que adolecería una postulación de Cristina Presidenta.



Alberto Fernández, desde ese punto de vista, resulta un dirigente especial para cumplir con ese objetivo. En los últimos meses construyó la imagen de la "nueva Cristina". Y, lo más relevante, fue clave para fortalecer el diálogo y la comunicación de la expresidenta con el resto de la sociedad, y también con el resto del peronismo.



Lo dijo la propia Cristina: el libro "Sinceramente" no hubiese existido sin la vocación de A.F.



Desde la visión del kirchnerismo, la gran apuesta de CFK pasa por licuar a la Alternativa Federal. En palabras de esos dirigentes, "vaciar la propuesta de un peronismo moderado, que vaya por afuera de la grieta".



Ahora el gran desafío de Alberto Fernández -afirman- será el de tender un puente hacia ese peronismo ya no para que salten hacia los brazos de Cristina sino para que vayan y se sienten en una mesa de negociación con quien sería, ni más ni menos, que el próximo Presidente de la Nación.



Otra vez: no es lo mismo, claro está, pactar con alguien que en en el mejor de los casos pueda influir en CFK sino hacerlo directamente con quien pueda tener el mando. El Presidente, en la Argentina, suma para sí el poder.



Esos dirigentes kirchneristas reconocen que, en primera instancia, la mira está puesta en Sergio Massa. El tigrense venía, justamente, manteniendo contactos fluidos con Alberto Fernández.



La primera reacción de Massa fue la que esperaban en el kirchnerismo. "Tengo respeto por Alberto Fernández, trabajó mucho tiempo en nuestro espacio y compartimos una mirada crítica respecto de un montón de medidas del gobierno anterior y terminaron significando aislamiento y falta de crecimiento. No creo que haya cambiado su pensamiento", dijo en la mañana del sábado cuando le consultaron desde una radio.



El segundo capítulo da cuenta de la decisión que tomará la Casa Rosada. Desde el sector K aguardan ansiosos porque suponen que Mauricio Macri deberá apurar una respuesta política a la movida kirchnerista.



¿Se dará lo que algunos observadores evaluaban? ¿Que la candidatura del Presidente venía atada a la de Cristina? ¿Y si ahora CFK se resignaba a un segundo lugar en la fórmula podría dar un paso al costado, como viene reclaman el círculo rojo y una porción importante del radicalismo?

Te puede interesar Video: las duras críticas de Alberto Fernández hacia Cristina cuando estaban distanciados

En ese sentido, en las filas del kirchnerismo el escenario más temido era con Vidal encabezando la fórmula presidencial. Y no descartaban que, llegado ese caso, la actual gobernadora pudiera reunir al peronismo más anti K.

Te puede interesar Este es el video donde Cristina Kirchner anunció su decisión de ir como vice en una fórmula presidencial

Especulaban con que Miguel Angel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y hasta el propio Schiaretti podrían confluir en un mismo espacio junto a Martín Lousteau en una especie de "Gran Cambiemos", con la idea de ungir a Vidal Presidenta.

Serán los movimientos que están por verse. Por lo pronto, Schiaretti ya descartó cualquier acuerdo con CFK. Y continuará con su agenda de reunirse con sus socios en el PJ Alternativo.

Auscultando todos estas movidas, el mercado financiero "votará" este lunes, a media mañana. Será la reacción de los financistas, en primera instancia a la decisión del kirchnerismo y al realineamiento de todo el arco político argentino. Ni más ni menos.