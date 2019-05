Hebe de Bonafini: "Alberto va a ser como Néstor, que era uno de nosotros"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo aprobó al candidato de Cristina. Recordó que él estuvo muchos años con Néstor Kirchner, "así que algo aprendió"

La sorpresiva postulación de Alberto Fernández como candidato a presidente de la Nación sigue generando comentarios y explicaciones, tanto desde la oposición como desde el kirchnerismo.

Desde este último espacio, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lanzó elogios a la figura del ex jefe de Gabinete, ahora impulsada por la propia Cristina Kirchner.

"Me parece que él va a ser como Néstor, que era uno más de nosotros. Yo me siento como la madre de Néstor y de Cristina, y me parece que con él me va a pasar lo mismo", afirmó De Bonafini.

"Alberto estuvo con Néstor muchos años, así que algo aprendió", justificó la dirigente social.

Y agregó: "Creo que hay que confiar en Cristina y en que no se equivocó eligiendo. Alberto es un gran negociador, conoce mucho".

De Bonafini dijo que la ex mandataria "es una estadista y sabe lo que hace y confío en eso, por lo tanto confío en Alberto Fernández", afirmó en diálogo con Radio Caput.

Por otra parte, la presidenta de Madres advirtió que un eventual nuevo mandato del kirchnerismo tendrá que enfrentar serias dificultadas: "la deuda, que trae millones de niños que no comen, millones de personas que no trabajan y miles que viven en la calle".

A fines de diciembre pasado, Hebe de Bonafini había sorprendido al decir que Cristina Kirchner no tenía que postularse en 2019.

"A mi me parece que Cristina no se tiene que presentar ahora, porque el país se cae sólo y que se les caiga encima a ellos es una cosa, o a uno que no sea Cristina", había dicho.