Alberto Fernández arrancó su campaña en Santa Cruz: "Técnicamente estamos en default"

"Vamos a volver para ser mejores", expresó el candidato a Presidente en una reunión con la gobernadora Alicia Kirchner

El precandidato a presidente Alberto Fernández inició su campaña electoral en Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, junto a la gobernadora Alicia Kirchner, y resaltó que su postulación "no es testimonial", al rechazar las críticas de quienes lo tildan de "títere" de Cristina Kirchner.

El ex jefe de Gabinete expresó: "Mi candidatura no es testimonial, yo soy un dirigente político".

"Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora", insistió el ex funcionario nacional.

Fernández compartió un desayuno con la gobernadora santacruceña y su gabinete en Río Gallegos, donde también participó de una charla política, en lo que fue su primera actividad de la campaña desde que la senadora Cristina Kirchner anunció la fórmula el sábado pasado.

En la reunión en la Casa de Gobierno santacruceña, el ex jefe de Gabinete llegó acompañado de sus asesores Juan Fernández, Santiago Cafiero y Claudio Ferreño.

Te puede interesar Este es el video donde Cristina Kirchner anunció su decisión de ir como vice en una fórmula presidencial

Por otra parte, señaló: "A mí me encanta la consigna 'Vamos a Volver' porque me llena de fuerza. Pero, ¿para qué vamos a volver? Vamos a volver para ser mejores", se esperanzó.

Explicó que "ser mejores que (Mauricio) Macri no cuesta nada", y tras esa chicana aclaró que "el desafío" es "ser mejores de lo que fuimos".

A la hora de explicar los desencuentros que tuvo con la ex jefa de Estado, luego de su salida en 2008 tras el estallido de la crisis con las entidades del campo, Fernández indicó que "se

pelearon por la política" como le pasó a "miles de argentinos" con la diferencia de que ellos salieron "en los diarios".

"Alberto y Cristina volvieron a reconstruir el equipo que alguna vez fue", remarcó y señaló: "El que piensa que no voy a escuchar a Cristina está loco".

En otro orden, Fernández sostuvo que la situación en que va a dejar Cambiemos este año es "mucho peor que el de 2003". "Cuando llegamos en 2003 es justo reconocer que (Eduardo)

Duhalde había apagado el incendio. Nosotros teníamos el desafío de levantar una nueva Argentina sobre esas cenizas. Tenemos una enorme diferencia respecto de la deuda. Hoy estamos técnicamente en default. Si no hubiera venido el FMI a socorrernos estaríamos en default. La deuda con el FMI era menor al 10%. Hoy es superior al 35%", comparó.



Visita y elogios a Santa Cruz



La gobernadora santacruceña recibió al precandidato peronista junto al vicegobernador Pablo González, y los ministros Fernando Basanta (Gobierno), Ignacio Perincioli (Economía), Teodoro Camino (Trabajo) Paola Vessvessian (Desarrollo Social), Cecilia Velázquez (Educación), Rocío García (Salud), Leonardo Álvarez (Producción) y Claudia Martínez (Secretaría General).

La gobernadora y el precandidato presidencial se reunieron en el que fuera el despacho de Néstor Kirchner durante su período como gobernador de la provincia 1991-2003, confirmaron fuentes del Ejecutivo de Santa Cruz.

"Santa Cruz tiene la suerte de tener una gobernadora como Alicia, siempre quisiera tenerla en mi equipo, es una trabajadora incansable y lo demostró como ministra de Desarrollo Social cuando compartimos gabinete con Néstor", señaló Fernández.

Fernández elogió la gestión de Alicia Kirchner, quien competirá por la reelección, al sostener que Santa Cruz es "una provincia que no se endeudó en dólares, que ordenó sus cuentas, que se calmó socialmente, que avanza y crece con el ingenio de quien la gobierna y su equipo".

Te puede interesar Efecto Fernández: la UCR insiste con la candidatura de Vidal a días de su convención nacional

"Para mí Santa Cruz no es cualquier provincia. Es la tierra de Néstor", afirmó el ex funcionario kirchnerista, que más tarde visitó el mausoleo del ex presidente, muerto el 27 de octubre del 2010.

La última actividad del día en la agenda de Fernández fue su participación junto al vicegobernador González de una charla de debate político en la sede del gremio UPCN local, a la que también se sumó como disertante la gobernadora Kirchner.

El cofundador del primigenio Grupo Calafate, el embrión de lo que después se convirtió en el proyecto nacional del kirchnerismo, hizo un llamado al peronismo enrolado en Alternativa Federal para que compita en la interna del PJ junto al PJ y Unidad Ciudadana.

"Ojalá que podamos entender que tenemos que estar todos juntos en el mismo espacio. Si no nos ponemos de acuerdo, vayamos a una PASO y dejemos que la gente decida", analizó, y agregó: "Ojalá que vengan. Son bien recibidos".

El anuncio de la fórmula Fernández-Fernández fue un cimbronazo que impactó de lleno en la línea de flotación de Alternativa Federal, y que ya le generó desprendimientos importantes en su base de apoyo: muchos de los gobernadores que participaban de las reuniones de ese espacio "antigrieta" salieron muy rápido a saludar la decisión de Cristina Kirchner, como Sergio Uñac, Gustavo Bordet, Juan Manzur, Gerardo Zamora y Rosa Bertone.

Sólo dos gobernadores, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, se mantendrían ajenos al "Frente Patriótico" para armar un espacio en la "ancha avenida del medio", a la que también se

suma el senador Miguel Pichetto.

El propio líder del Frente Renovador, Sergio Massa, evaluó como un gesto positivo la decisión de Cristina Kirchner de correrse a una segunda línea y analiza en estas horas tomar despedirse de Alternativa Federal, el espacio del cual es confundador, para participar como precandidato a presidente en el frente que tiene al PJ y a Unidad Ciudadana como principales

animadores.

La idea de Alberto Fernández es seguir recolectando apoyos en la dirigencia peronista para concentrar el voto opositor y constituir un gran frente con posibilidades concretas de triunfo.