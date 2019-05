Alberto Fernández: "Macri es capitalismo de country"

El candidato a presidente por Unidad Ciudadana Alberto Fernández participó de su primera entrevista televisiva, horas después de que su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, se sentara por primera vez en el banquillo de los acusados por delito de corrupción.



Según señaló el candidato a C5N, la decisión del Gobierno de salir del cepo y creer que el dólar no se iba a disparar "fue una estupidez". Opinó que las políticas del Presidente están constituidas por "una parte de ineficiencia, otra de dogmatismo y otra de negocios de los amigos". Opinó: "Los problemas que tenemos solo los ha creado Macri". Y remató: "Macri es capitalismo de country".



Este martes, comenzó el juicio oral donde Cristina Kirchner será juzgada por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. "Creo que la gente interpretó bien lo que Cristina quería hacer", dijo.



A tres días del anuncio de la expresidenta, fue consultado sobre cómo vive su candidatura y dijo que lo considera "un gran desafío". "La posibilidad de ser presidente es muy fuerte. Es lo que alguien que hace política más desea. Tener la posibilidad de hacerse responsable de la suerte de un conjunto". Y agregó: "Dios me ha dado la posibilidad en un momento bueno".



Calificó su fórmula presidencial como la "antigrieta" y dijo que sería "formidable" recuperar el equipo que tenían con Cristina Kirchner. "Si la gente nos da otra oportunidad, no tenemos derecho a equivocarnos, porque el error político lo padece la gente, los que trabajan", dijo Fernández. Y continuó: "Parte del esfuerzo es ser mejor que lo que hicimos porque hubo cosas que hicimos mal, pero ser mejores que Macri no es un gran esfuerzo".



De ser gobierno dijo que no llevaría adelante una reforma constitucional, pero sí una transformación del Poder Judicial. Además, se refirió a la reducción de las secretarías de Ciencia y Tecnología y de Trabajo y consideró que, de formar parte del poder ejecutivo, los volvería a convertir en ministerios. "Aunque cerraría el ministerio de Modernización, que está lleno de Trolls", agregó.



Consideró como un "gran error" volver al FMI. Y concluyó: "Cuando uno piensa en la deuda piensa en los que lo están pasando mal, entonces el compromiso no puede ser a costa de ellos".