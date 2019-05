Alberto Fernández insiste en la idea de sumar a Massa y elogió a Roberto Lavagna

El compañero de fórmula de CFK reveló que se comunicó con el líder del Frente Renovador antes de que éste participe de la reunión de Alternativa Federal

El precandidato a presidente Alberto Fernandez reveló que este miércoles que se comunicó con Sergio Massa antes de la reunión que el líder del Frente Renovador mantuvo con los otros referentes de Alternativa Ferderal y volvió a invitarlo a que se sume a al espacio político que comparte con la ex presidenta Cristina Kirchner para competir en las elecciones presidenciales de octubre.

"Ojalá esté incluido Massa. Esta mañana hablé con Sergio. Obviamente que quisiera que se incorpore, lo he dicho muchas veces, no ahora. De su generación, es el hombre que más se preparó. No hay ningún motivo para no tratar de sumarlo. Sólo puede aportar", sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos.

Fernández confirmó lo que muchos sospechaban: hay conversaciones con Massa para el armado electoral de un peronismo de unidad y mantiene un trato fluido con el tigrense, de quien fue armador y hombre de confianza en la campaña de 2013 y 2015.

"Estamos hablando, estamos viendo. El escenario político se ha conmovido y se han reorganizado las fuerzas electorales, y la fuerza social, se conmovió y se reubicó. Hay que dejar de pasar el terremoto y dejar seguir", expresó.

Por otro lado, al ser connsultado sobre si le gustaría que Roberto Lavagna fuera su ministro de Economía en un eventual gobierno, Fernández respondió: "¿Quién no lo quiere tener a Lavagna en un equipo de gobierno? Es un hombre muy capaz".

Y agregó: "También tiene que querer colaborar. Si no lo quiere, no lo quiere".

Y fue por más. Fernández dijo que también le gustaría sumar es Emilio Monzó, hombre de Cambiemos de origen peronista y actual presidente de la Cámara de Diputados. Y también fue elogioso del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

"Lo conozco poco y nada, pero todos me dicen que es muy trabajador. A mí me hubiera gustado que la Ciudad de Buenos Aires tenga otras características, pero no puedo negar la cantidad de obra pública que ha hecho. Si Macri fue valorado como jefe de Gobierno de la Ciudad, el único motivo es que tuvo un jefe de Gobierno real que fue Larreta", se despachó.

En cambio, se mostró muy crítico de la gobernadora María Eugenia Vidal. "Me pareció una política muy carente de contenidos, que tampoco ha hecho una buena gestión. Ha hecho una gestión muy fea que sólo ha sido cuidadosamente protegida en los medios".