Urtubey, duro con la dupla Alberto Fernández-Cristina Kirchner: "se acerca al pretotalitarismo"

El gobernador de Salta insistió además en que sAlternativa Federal debe ir a una interna para definir los postulantes de cara a las elecciones nacionales

El precandidato presidencial por Alternativa Federal y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, advirtió que la fórmula presidencial conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner "se acerca al pretotalitarismo" e insistió en que su espacio debe ir a una interna para definir los postulantes de cara a las elecciones nacionales.

Urtubey, que el jueves se reunió en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri, afirmó que el binomio propuesto por Unidad Ciudadana "es kirchnerismo en estado puro".

"La fórmula Fernández-Fernández es kirchnerismo en estado puro y se acerca al pretotalitarismo. Una candidata a vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) anuncia al que será el postulante a presidente, y encima ese candidato dice que se tienen que revisar las sentencias, eso es pretotalitario", enfatizó el mandatario salteño.

En declaraciones a radio Mitre, el dirigente peronista afirmó que en Alternativa Federal "no hay otro camino que el de definir los candidatos mediante una interna", y lamentó que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna "no lo vea de esa manera".

"Él planteó algo diferente y generó incertidumbre, pero acá no hay otro camino más que ese", insistió.

Por otra parte, consultado sobre si Sergio Massa podría acercarse al espacio de la senadora de Unidad Ciudadana, Urtubey conjeturó que "no".

"Ir a una primaria donde se plantea un nuevo contrato social, que desdibuja la división de poderes, y hacia una Argentina pretotalitaria…yo no estaría de acuerdo, y por lo que planteó Massa, creo que él tampoco".

El jueves, Urtubey se reunió con Macri y debatieron los alcances del acuerdo propuesto por el Gobierno para luego de las elecciones y con vistas a generar consenso en políticas de Estado, algo simular a lo que había hecho días antes el gobernador de Córdoba y aliado en Alternativa Federal, Juan Schiaretti.

"Hablamos sobre la necesidad de estos acuerdos de diez puntos, y yo planteé que la mayoría es de sentido común, y cuando bajás al debate podés tener algunas diferencias", sostuvo el gobernador de Salta.

"Yo entiendo que hoy la Argentina está pagando las consecuencias del 2001, y estamos pariendo una nueva generación de hijos de crisis y que mientras hacemos estas cosas de transformación estructural tenemos que poner atención en blindar esa primera instancia", concluyó Urtubey.