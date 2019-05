"Cristina Kirchner puede ser altanera, soberbia, pero no es ladrona"

El precandidato presidencial negó haber influenciado al tribunal en las causas contra su compañera de fórmula, Cristina Kirchner y Cristóbal López

El precandidato presidencial Alberto Fernández, compañero de fórmula de Cristina Kirchner, reconoció que aproximadamente hace un año tuvo un encuentro con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y que también mantuvo contactos con otros dos integrantes del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Fernández fue ligado hace dos semanas con el oficio de la Corte que, pocos días antes de que comenzara el juicio oral contra la expresidenta por el direccionamiento de las obras públicas hacia Lázaro Báez, pidió el expediente al Tribunal Oral Federal Nº 2 para analizar recursos de queja.

"Estoy soportando hace días una fabulosa confabulación mediática que dice que yo manipulo a la Corte", señaló Fernández al canal América.

También negó que durante ese encuentro con Lorenzetti haya pedido la libertad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, directivos del grupo Indalo que fueron detenidos en el marco de la causa en la que se investiga una evasión al fisco por más de $8000 millones.

El precandidato a presidente del PJ-Unidad Ciudadana se definió como peronista, y aclaró: "En materia de derechos individuales, soy un liberal y en materia de economía, soy un heterodoxo progresista, porque creo que la economía debe estar al servicio de la gente".

Fernández sostuvo que el comienzo de la campaña del presidente Mauricio Macri fue "sentar a Cristina en el banquillo de los acusados", en alusión al impacto que tuvo la foto de la expresidenta en la sala del Tribunal Oral Federal 2, en la primera audiencia del juicio realizada la semana pasada. Para él, Macri y Germán Garavano son "los grandes responsables" de la persecución contra su compañera de fórmula. "Cristina puede ser altanera, soberbia, tener defectos que yo mismo le cuestiono, pero la verdad que ladrona no es", dijo.

Al referirse al juicio oral en el que la expresidenta escuchó las acusaciones sobre ella y otros funcionarios de su gobierno en la causa que investiga presuntos delitos de corrupción con la obra pública de Santa Cruz, reiteró que "Cristina no está involucrada".

"No voy a decir que no hubo corrupción cuando tenés un secretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en el baúl del auto. No voy a afirmar semejante estupidez, pero de ahí a responsabilizarla a Cristina hay una enorme distancia", afirmó.

"Dicen que Cristina tiene que saber lo que pasa en el Estado pero no le piden a Paolo Rocca que sepa lo pasa en Techint", dijo tras señalar que a Cristina "la meten por la ventana" en estas causas.

En ese contexto, el precandidato a presidente explicó que, desde su espacio, están convencidos de que durante la campaña electoral "Macri va a pivotear sobre dos andaniveles".

Y explicó: "Uno es decirle a la gente que él hizo lo que nosotros no hicimos. Eso es absolutamente falso, macanea. El segundo andanivel es el tema de la corrupción y, en ese punto lo que quisiera es que Macri le explique a los argentinos su modo de corrupción".

El exjefe de Gabinete puso como ejemplo "que ha permitido que todos sus ministros se lleven la plata al exterior" y enfatizó que quienes sacan el dinero del país lo hacen "porque nunca confiaron en Macri". "Le dio a sus amigos, como Nicolás Caputo, el negocio energético garantizándoles tarifas dolarizadas", dijo el kichnerista, al tiempo que llamó a los "jueces a trabajar de jueces" y a que "se deje de judicializar la política".

Durante su mano a mano con Mauro Viale, también habló del gesto de "grandeza" que tuvo la exmandataria al convocarlo para que encabezara la fórmula presidencial. "Cristina hoy no me necesita para ganar", dijo, y aclaró que él será quien maneje el país