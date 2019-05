La "marea verde" volvió a la plaza del Congreso en apoyo a la presentación de la ley del aborto legal

Como el texto aprobado el año pasado en Diputados y rechazado en el Senado, esta versión legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación

Con batucadas, actrices famosas y banderas tejidas al crochet, la Plaza del Congreso se volvió a teñir de verde esta tarde en una movilización previa a la octava entrega del proyecto de ley por la interrupción legal de embarazo.

"Llegamos con las fuerzas redobladas", dijo Alejandra Flechner, del movimiento Actrices Argentinas, que instaló una carpa negra y verde en Callao y Rivadavia, a pocos metros del Congreso nacional.

Y agregó: "En un año electoral, los partidos tienen sus urgencias, pero que no nos corran con que es secundario. No podemos esperar, el reclamo por este derecho está derramado en toda la sociedad".

Te puede interesar Cómo reaccionó el hijo "drag" de Alberto Fernández cuando se enteró de la candidatura

Frente a la carpa de Actrices, el movimiento feminista Las Rojas tocaba una batucada con bombos y redoblantes, y al ritmo de "No te creas tan importante" -la cumbia que el grupo Damas Gratis hizo famosa junto a la cantante Viru Kumbieron- ellas cantaban: "No te confundas, yo no camino para atrás como el Congreso".

Apenas unos metros más lejos del palacio legislativo, las mujeres del colectivo Tejiendo Feminismos desplegaron en el piso una bandera hecha al crochet con 180 cuadrados verdes de 20 centímetros por 20.

Cada cuadrado tiene bordado en color blanco el nombre de una víctima de femicidio o una frase "representativa" de la lucha feminista, dijo a Télam Daniela Zapata (34), una de las fundadoras del colectivo que reúne y ensambla la labor de tejedoras de todo el país.

"Juntamos el verde, de la Campaña (por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito), con la necesidad de visibilizar a las víctimas de femicidio", explicó Daniela.

En la bandera se leen los nombres de Lucía Pérez, Marita Verón, Araceli Fulles y Wanda Taddei, junto a los de muchas otras mujeres víctimas de femicidio, intercalados con frases como "niñas, no madres" y "que sea ley".

En la calle por el Aborto legal, seguro y gratuito #QueSeaLey ??'? pic.twitter.com/H6yNPIuE8F — Pinchas Feministas (@pinchasfeminis1) May 28, 2019

Te puede interesar Dónde voto: consultá el padrón para las próximas elecciones presidenciales

Al igual que el texto aprobado el año pasado en Diputados y rechazado en el Senado tras un extenso debate, esta versión legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y también lo autoriza más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.