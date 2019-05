Con un "pañuelazo" masivo, presentaron el proyecto de aborto legal y reclamaron que los candidatos fijen posición

Como el texto aprobado el año pasado en Diputados y rechazado en el Senado, esta versión legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación

Con el respaldo de un multitudinario "pañuelazo" en las calles lindantes al Congreso, referentes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y diputadas nacionales de distintos bloques presentaron por octava vez el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y reclamaron que sea tratado durante este 2019 pese a ser un año electoral, al tiempo que pidieron que los candidatos fijen postura sobre el tema.

Mientras que sobre las avenidas Rivadavia y Callao y en los alrededores se llevaba a cabo una concurrencia masiva de personas de todas las edades, en su mayor proporción de mujeres jóvenes, para respaldar la iniciativa, en el auditorio más grande del anexo de la Cámara baja, que lució repleto de militantes y dirigentes políticos y sociales, se presentó el proyecto en una conferencia de prensa.

Frente a la carpa de Actrices, el movimiento feminista Las Rojas tocaba una batucada con bombos y redoblantes, y al ritmo de "No te creas tan importante" -la cumbia que el grupo Damas Gratis hizo famosa junto a la cantante Viru Kumbieron- ellas cantaban: "No te confundas, yo no camino para atrás como el Congreso".

Apenas unos metros más lejos del palacio legislativo, las mujeres del colectivo Tejiendo Feminismos desplegaron en el piso una bandera hecha al crochet con 180 cuadrados verdes de 20 centímetros por 20.

"Apostemos a que esta ley tenga sanción y que tenga sanción este año electoral", apuró Victoria Donda, una de las cabezas visibles del grupo promotor de diputadas que el año pasado se puso al hombro la media sanción de la ley, que después no prosperaría en el Senado.

El proyecto ingresó en la tarde de este martes con la firma de 70 diputados, casi la misma cantidad que el año pasado, pese a las escasas chances que tiene de debatirse durante este 2019, que va a estar absorbido por la campaña electoral.

Al referirse a la correlación de fuerzas desfavorable en la Cámara alta, donde el año pasado quedó sepultada la ley, Donda exhortó a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto para decidir "qué senadores y senadoras queremos".

"Creo que el año que viene muchos dinosaurios que están en esa cámara van a desaparecer", aseguró desafiante, parafraseando una vieja canción de Charly García.

Al igual que el texto aprobado el año pasado en Diputados y rechazado en el Senado tras un extenso debate, esta versión legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y también lo autoriza más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.