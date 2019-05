El Frente Sindical destacó la "efectividad" del paro y le pidió a Macri que "reflexione"

Se trata de la sexta huelga general contra la gestión de Macri. Criticaron que se ocupen del "tránsito antes que de los problemas de los argentinos"

El Frente Sindical para el Modelo Nacional en el que confluyen el líder camionero Hugo Moyano, Sergio Palazzo, de la Bancaria, y Ricardo Pignanelli, de Smata, destacó la "efectividad" del paro general que se desarrolla este martes en todo el país y expresó su deseo de que el presidente Mauricio Macri "reflexione" y modifique las políticas socio-económicas que lleva adelante su gobierno.

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, evaluó que el paro convocado por la CGT y otros frentes gremiales "es una demostración del rechazo de la gente a las políticas del Gobierno Nacional".

Tras descartar de plano que la medida de fuerza tenga motivaciones "políticas", el gremialista le pidió a los trabajadores "que en octubre no se vuelvan a equivocar" a la hora de emitir su voto.

"El paro ha sido muy efectivo, muy importante y con mucha adhesión. Se demuestra la necesidad de demostrar el mal momento que se está pasando y el rechazo a las políticas económicas y sus consecuencias: desocupación, pérdida de poder adquisitivo, etc.", indicó Moyano durante una conferencia de prensa celebrada desde la sede del sindicato de Camioneros.

El dirigente gremial aclaró que "estos paros no se hacen por caprichos de los dirigentes, sino por la necesidad del pueblo" y puso de relieve que "la contundencia de este paro demuestra el rechazo de los trabajadores a las políticas que generan pobreza".

Consultado sobre el futuro del movimiento obrero, Moyano avisó: "No sé si será el último o anteúltimo paro si sigue con estas políticas. Es difícil explicárselo a quien nunca pasó hambre y se la gastó en los casinos".

"Espero que este paro lo haga reflexionar al Presidente y empiece a cambiar las cosas, y si no lo entiende está demostrando que no está capacitado para gobernar este país", enfatizó.

El líder camionero aseguró que "las paritarias tienen que superar la inflación" para que los salarios no pierdan poder adquisitivo y no se "condene" a los trabajadores a "mayores necesidades".

Agregó que si no se basan en la inflación, entonces "no estamos actuando como corresponde" en referencia a los gremios que negocian paritarias.

Al ser consultado sobre los incidentes ocurridos en el Puente Pueyrredón entre manifestantes que intentaron impedir el paso de vehículos y efectivos de Prefectura, el líder camionero responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo sucedido y expresó su "repudio".

"Repudiamos todo tipo de represión a gente que trabaja o que no lo tiene y está reclamando la dignidad que se merece un ser humano. Pero esta es la respuesta que obtenemos de la ministra de Seguridad", manifestó el gremialista, quien advirtió que "con las amenazas, los cuadernos y la represión no van a doblegar la voluntad del pueblo trabajador".

En tanto, el secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, coincidió con Moyano en la fuerza de la huelga y cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había criticado el paro y considerado que había una actitud "autoritaria" al realizar cortes de calles.

Al respecto, el sindicalista comentó que "hay millones de calles que pueden ser utilizadas, en vez de las siete cortadas".

"Le sugerimos a la ministra que se preocupe en resolver el problema de los argentinos en vez del tránsito. Si de autoritarismo se trata, este gobierno es el primero que ha enjuiciado a cuatro dirigentes sindicales por asociación ilícita ideológica", indicó Palazzo.

Además, Palazzo afirmó que el Gobierno "tiene una mirada corta y nula sobre lo que le pasa a los argentinos".

"Los sindicatos no estamos pensamos en octubre, estamos viendo todo el día como hacer para mantener las fuentes de trabajo", enfatizó el dirigente gremial.

En ese sentido, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano remarcó: "No hay octubre, no hay diciembre, si no se empieza a trabajar en un salvataje económico".

"El paro fue casi total en los metrodelegados, telefónicos, aeronáuticos y docentes, porque el malestar es insoportable", afirmó Catalano.

A su turno, el intendente de Merlo y vicepresidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, indicó que "el acatamiento es el más alto que recordamos todos" y aclaró que "no es una jornada de alegría, aunque estamos conformes".

"Miles y miles de personas, pensando qué poner de comer arriba de la mesa todos los días, en nuestro municipio acataron el paro", remarcó el jefe comunal.

Menéndez aseguró que no puedo creer que el Presidente, que minutos antes habló por televisión, "no le haya dado una respuesta a los trabajadores".

"Los derechos se ganan en las calles. Ojalá que 2019 sea el último año gobernado por el neoliberalismo", añadió.

En tanto, Eduardo López, de los docentes porteños, manifestó: "Las escuelas están volviendo a convertirse en comedores. Los chicos con hambre no pueden estudiar. Los queremos con la panza llena y el corazón contento para que tengan la cabeza abierta para pensar".