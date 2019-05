Kicillof se lanzó a la campaña bonaerense con un guiño hacia el massismo

El candidato a gobernador de la Provincia afirmó que espera que el Frente Renovador decida sumarse a la propuesta opositora para derrotar a Vidal

El diputado nacional Axel Kicillof afirmó este jueves que le "entusiasma muchísimo" su candidatura a gobernador bonaerense y llamó a engrosar el armado que encabeza junto a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, con especial guiño al Frente Renovador de Sergio Massa.

"Estoy muy alegre por recibir el respaldo de intendentes como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y muchísimos más que le dan una fortaleza a esta alternativa. Me entusiasma muchísimo", señaló el precandidato en su primera declaración pública como candidato.

En declaraciones al canal A24, Kicillof se declaró "muy contento" de haber recibido la "responsabilidad" de encabezar al peronismo en la provincia de Buenos Aires, y dijo que espera "estar a la altura".

"Va a ser con todos los sectores políticos adentro, incluso con los que todavía no están", prometió Kicillof, e hizo referencia a que muchos de los que hasta "hace poco" integraban las filas del Frente Renovador, como Felipe Solá, Facundo Moyano y el propio candidato presidencial Alberto Fernández, decidieron volver a vincularse con el kirchnerismo.

"Nosotros esperamos que eso siga ocurriendo. Es una decisión que tiene que tomar el propio Frente Renovador", resaltó.

Metido de lleno en la campaña, el ex ministro de Economía acusó a la gobernadora María Eugenia Vidal de estar haciendo "un esfuerzo muy grande para despegarse" del presidente Mauricio Macri, cuando en realidad representa "lo mismo".

"No quiero ni especular ni meterme en algo que no me incumbe, pero le va a costar mucho a Vidal hacerle creer a los bonaerenses que ella es distinta, que no es lo mismo que Macri, porque lo es", sostuvo.

En tanto, cuestionó la etiqueta que desde algunos sectores del oficialismo buscan atribuirle como supuesto candidato de La Cámpora, y aclaró que asumirá un papel como representante de Unidad Ciudadana y del PJ, y no de una agrupación en particular.

"Nosotros queremos amplitud en este espacio, ninguna mezquindad, sino generosidad. Es muy serio para nosotros lo que pasa en Argentina, gobernar la Provincia no va a ser fácil, con el desastre que hay productivo económico y social. Buscamos que todos los sectores se sumen", indicó Kicillof, que este jueves retomó sus recorridas por el interior bonaerense, ya como candidato proclamado del peronismo.

El diputado kirchnerista encabezó una charla abierta en la localidad de Ranchos, en el partido bonaerense de General Paz, y luego visitó la ciudad de Pila, del departamento homónimo.

Sus recorridas continuarán este viernes, cuando a las 12:30 realice una charla abierta en la sede del Sindicato de Aceiteros del partido de Lezama.

Por la tarde, a las 19:00, realizará un acto en Dolores, en la sede local del Sindicato de Luz y Fuerza.

La precandidatura de Kicillof, en una fórmula con Magario, fue proclamada por una gran cantidad de dirigentes peronistas bonaerenses, incluidos los intendentes del Gran Buenos Aires, en momentos en que continúan las negociaciones con otros sectores del peronismo de cara a la conformación de las listas en territorio bonaerense.

Con el propósito de avanzar en la logística para la confección de las listas, este jueves se llevó a cabo, tal como estaba previsto, el primer encuentro de la Comisión de Acción Política del PJ bonaerense, en un encuentro que estuvo encabezado por el titular partidario, Fernando Gray.

"Tenemos el desafío de presentar listas competitivas en los 135 distritos de la provincia", sostuvo el intendente de Esteban Echeverría al término de la reunión que se desarrolló en la sede nacional del PJ en Matheu 130.

"Estamos trabajando ordenados a partir de la definiciones de las fórmulas, que reflejan lo que queremos para la provincia y la Nación", indicó.

De la Comisión de Acción Política participaron Gustavo Menéndez (Merlo) y los intendentes de la primera sección Ariel Sujarchuk (Escobar), Gabriel Katopodis (San Martín) y Alberto Descalzo (Ituzaingó); de la tercera sección Jorge Ferraresi (Avellaneda), Verónica Magario (La Matanza) y Gustavo Arrieta (Cañuelas); y del interior Marcelo Santillan (Gonzales Chaves), Juan Pablo De Jesús (La Costa), Francisco Echarren (Castelli) y Alejandro Acerbo (Daireaux).

También estuvieron presentes el intendente Ricardo Casi (Colón), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem) y José Luis Horna (Roque Pérez); Mariano Pinedo, en representación de Paco Durañona (San Antonio de Areco); y la diputada provincial Fabiana Bertino.