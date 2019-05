Alternativa Federal, "la gran avenida del centro" que puede convertirse en un callejón sin salida

El Presidente encabezó un acto junto a Juan Manuel Urtubey en la provincia de Salta y dejó un claro mensaje de cara a las elecciones

Alternativa Federal se presenta como la "gran avenida del centro" que intenta representar a todos aquellos a que no quieren estar en los extremos de la grieta que representan el kirchnerismo y el macrismo. Pero esa avenida puede transformarse en un callejón sin salida ya que no logra posicionarse como una opción con fortaleza real de cara a las próximas elecciones.

Si bien para la foto, Juan Schiaretti, Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa -los cuatro referentes de Alternativa Federal- aparecen distendidos y sonrientes, puertas adentro los rostros son mucho más serios ya que el peronismo no kirchnerista no consiguen despegar como fuerza política.

El primero cimbronazo que sufrió fue el portazo fue el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien al estar desacuerdo con la convocatoria de Schiaretti a sumar al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli a ese espacio, ratificó su precandidatura presidencial por Consenso 19, el frente que él lidera acompañado por un sector del GEN y del socialismo.

Pero el mayor problema que debe afrontar el peronismo federal es el "coqueteo" de Massa con el justicialismo relacionado a Cristina Kirchner, ya que eso hace que no defina competir en las internas con Urtubey y Pichetto, tal como lo habían anunciado estos tras la reunión que mantuvieron en Córdoba el martes pasado.

El jueves, en el Congreso del Frente Renovador celebrado en Parque Norte, habilitó al ex intendente de Tigre comenzar una negociación con el kirchnerismo de cara a las elecciones.

En su discurso, el líder del Frente Renovador convocó a la oposición a "abandonar la vanidad" y trabajar juntos en una "nueva mayoría" que pueda derrotar a Cambiemos este año.

Esto provocó la reacción de Urtubey, quien este viernes afirmó que "es totalmente incompatible" ser de Alternativa Federal y acordar con el kirchnerismo, al tiempo que hay "cero posibilidad" de que se postule como candidato a vicepresidente acompañando a Mauricio Macri en una fórmula, tal como trascendió en las últimas horas.

"Definitivamente son dos cosas diferentes. Es totalmente incompatible" ser de Alternativa Federal y acordar con el kirchnerismo, dijo Urtubey.

En ese marco, el mandatario salteño explicó que habló el jueves con el líder del Frente Renovado, después del congreso de esa fuerza que le delegó "la potestad de realizar las gestiones" para construir "una coalición opositora que pueda ganarle a (Mauricio) Macri y ser alternativa de gobierno".

"Hablé ayer (por el jueves) después del congreso con Massa y ratificó su voluntad de competir en Alternativa Federal con nosotros", explicó Urtubey.

Al ser consultado sobre qué pasará con Alternativa Federal si Massa se acerca al kirchnerismo, el gobernador salteño respondió: "no vamos a obligar a nadie a hacerlo, no dependemos de un dirigente, Argentina necesita esta tercera vía".

Por otro lado, sostuvo que "hay cero posibilidad de ser candidato a vicepresidente de Macri", y añadió: "No estoy buscando un cargo, lo que quiero es plantear una alternativa en Argentina y no coincido con el programa de gobierno" del Presidente.

"Yo voy a trabajar para ser candidato a presidente, presentando una opción diferente al kirchnerismo y al macrismo. Voy a ayudar hasta el último día, pero que quede claro que la Argentina necesita un cambio y yo voy a trabajar para asegurarlo", insistió el gobernador salteño.

Por su parte, el senador peronista Miguel Angel Pichetto expresó su deseo de que Massa mantenga el compromiso asumido de participar en internas de Alternativa Federal y consideró que "no sería bueno" para el líder del Frente Renovador mantenga diálogos con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

"Tengo confianza en el compromiso asumido 48 horas antes en Córdoba donde elaboramos un documento de cuatro puntos, uno de ellos decía que Alternativa Federal elegirá candidatos con el sistema de primarias", manifestó Pichetto.

En declaraciones formuladas a radio La Red, el senador opinó que para el futuro político de Sergio Massa "no sería bueno que abriera un marco de diálogo con Unidad Ciudadana".

"En política hay que tener siempre cierta consistencia y un mensaje unificado para que la gente pueda creer. Si mantiene en el tiempo una posición, la sociedad seguramente lo va a reconocer y lo va a votar", añadió.

Pichetto reiteró que el documento firmado en Córdoba por los fundadores de Alternativa Federal destacaba que no se podía estar en "ningún lugar de la grieta".

"El documento fue muy claro, muy contundente. Ni con el gobierno ni con la ex presidente (Cristina Kirchner). Yo no voy a estar en un espacio con Unidad Ciudadana", expresó.

El Frente Renovador empuja una "gran interna opositora"

Tal como sucedió en el Congreso partidario de Parque Norte, dirigentes del Frente Renovador dejaron abierta la posibilidad de que Massa participe de una "gran interna opositora" contra el precandidato peronista Alberto Fernández.

El massismo entiende que conformar un gran frente que incluya a la mayor cantidad de referentes de la oposición posible es la única forma de sacar a Gobierno de la Casa Rosada en las elecciones de octubre.

"Hay que agotar todas las instancias para que seamos gobierno, y en ese sentido fue el mandato que se le dio ayer (por el jueves) a Massa", explicó el diputado Diego Bossio, al ser consultado sobre el resultado del Congreso que realizó el Frente Renovador en Parque Norte.

El diputado explicó que "el denominador común en el congreso fue el fracaso de (el presidente) Mauricio Macri, por lo que convocamos a todos los opositores, y puede ser, en una gran PASO opositora, o mediante una coalición".

"No es cuestión de buscar un cargo para avanzar en un proceso político", aclaró Bossio, quien destacó: "no quiere decir que Massa no quiera ser presidente, y que no tengamos pretensiones, pero hoy lo que él quiere es liderar el proceso opositor".

A su vez, la diputada Cecilia Moreau afirmó que Massa negociará ahora "con todos aquellos que quieran poner el 27 de octubre un final a este gobierno".

"Con un partido solo no alcanza, ni para ganarle a Macri ni para gobernar a partir del 10 de diciembre", enfatizó Moreau, quien no descartó una negociación con el sector del PJ que integra la fórmula Fernández-Cristina Kirchner.

La legisladora señaló que se trata "no solo de ampliar el Frente Renovador sino también de darle un mensaje al espacio que constituimos con Alternativa Federal tomando la decisión de constituir un frente opositor sobre propuestas".

En el mismo sentido, el diputado provincial Jorge D´Onofrio explicó que "la decisión de acordar es con todo el peronismo, con todo el arco opositor incluyendo al kirchnerismo".

"Hay que analizar el camino de cómo llegamos ahí, intentamos construir un polo opositor y siempre fuimos víctimas de todo tipo de operaciones, nos inventaban candidatos de tres cuatro puntos en laboratorios, siempre alguno tenía una objeción", lamentó.

D´Onofrio subrayó: "Nosotros mostramos un candidato con una fuerza nacional, con intendentes, legisladores de todo el país, 21 provincias representadas, 12/14 puntos de presencia en todo el país".

"Vamos a poner las cosas blanco sobre negro y a discutir de verdad cómo hacemos para conformar una coalición y para eso debe haber un acuerdo programático previo", remarcó.