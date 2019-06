"Círculo rojo" en campaña: invita a un hiperactivo Larreta y ya le busca un vicepresidente a Macri

El armador del PRO visitará el martes a los empresarios más ricos del país, que quieren ampliar Cambiemos. Por qué critican a Macri y a Fernández

Horacio Rodríguez Larreta iniciará hoy una de las semanas más intensas de su campaña. La apretada agenda incluirá la inauguración de una seguidilla de obras en la Ciudad, que lo colocarán en el lugar envidiado por cualquier funcionario macrista: el de dar buenas noticias en medio de una economía declinante que en los últimos 12 meses hasta marzo detruyó casi 270.000 empleos formales y todavía no da señales ciertas de recuperación.

Así las cosas, Larreta estrenará hoy tres nuevas estaciones de la línea E de subte (Correo Central, Catalinas y Retiro), mañana visitará ferias itinerantes barriales y el miércoles renovará Letes de la Ciudad. El jueves, a su vez, presentará arreglos en el paseo de la Costanera frente a Aeroparque y el viernes se mostrará junto a las ecobicis. La próxima obra grande recién llegará a fines de junio, cuando se inaugure el viaducto del San Martín, por el que el tren recorrerá cinco kilómetros hasta Retiro a cinco metros del suelo.

La idea es es mostrar avances tangibles y dosificados en el distrito más rico del país. El plan contempla además reuniones tres veces por semana con grupos de vecinos, a los que el jefe de gobierno porteño ya se acostumbró si bien cada tanto se le presentan situaciones incómodas. El almuerzo previsto para mañana al mediodía en el Alvear Palace Hotel será diferente. Allí lo recibirá el selecto grupo de empresarios que integra el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp).

El espacio tiene su peso específico: oficia como una "vidriera" por la que transitan las principales figuras políticas e "instalás temas", según sus propios gestores, gracias al poder de convocatoria y la reputación de la que goza la organización en el mundo privado. A cambio de ese lugar en la pasarela, los casi 400 miembros que encabezan los rankings de mayores riquezas de la Argentina someterán a su invitado a una suerte de test electoral para que evacúe sus dudas. Ya lo hicieron con María Eugenia Vidal.

A fines de abril, la cúpula empresaria le preguntó tres veces si iba a ser candidata a presidente. La gobernadora bonaerense clausuró esa posibilidad que atormenta a Macri y a Marcos Peña, pero dentro de la entidad presidida por Daniel Funes de Rioja hay un nucleo que no pierde las esperanzas en el plan V. "Hay un grupo que va a seguir con Vidal por lo bajo, son los que defienden al PRO a full", dijo un industrial a iProfesional. Se refería a Funes de Rioja y al titular de Fiat, Cristiano Rattazzi, entre otros.

Las especulaciones más osadas surgieron, sin embargo, del propio círculo de Macri. Su asesor, Jaimé Durán Barba, dijo que Cristina "asusta", mientras que Macri "decepciona" y que si el Presidente lo cree, dará un paso al costado. La alternativa no solo espanta a Marcos Peña sino también a un sector del empresariado, que teme abrir una Caja de Pandora. "Objetivamente Vidal mide más que Macri, por eso se la menciona en corrillos privados, pero esa idea perdió fuerza y todo el mundo está convencido que la persona es Mauricio", dijo un empresario inmobiliario.

Durante las elecciones de 2015, el líder del PRO y su rival Daniel Scioli visitaron el "think tank". Este año, sin embargo, todavía no pisó la alfombra roja ningún peronista. El argumento de los organizadores es que no invitan precandidatos. De esa manera, el turno de Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto llegará después de las primarias. "Si llegamos antes vendrán todos, sino seguro después de la primera vuelta los dos que queden", aseguró a este medio Funes de Rioja.

Entre los anfitriones estará presente mañana el Grupo de los 6, que a su vez integra el Cicyp. Ese es el caso del vicepresidente de dicha entidad y titular de la Unión industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo; el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, Eduardo Eurnekian por la Cámara Argentina de Comercio (CAC); el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Julio Crivelli; y su par de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi.

En busca de un vice

Aunque buena parte de los ejecutivos se autodenominan apartidarios, su poder de lobby es gravitante en la vida de los políticos. Tienen en sus manos la canilla para financiar una campaña electoral e influir sobre una fórmula presidencial. En la jefatura porteña le quitan importancia al test que enfrentará mañana Larreta, un armador con alcance nacional que por el momento -afirman- no se proyecta más allá de su distrito. Los empresarios también lo minimizan: "El almuerzo es inocuo".

Como miembro de la mesa chica de Cambiemos, el funcionario tiene por estas horas una tarea clave: negociar la ampliación de la alianza gobernante para apuntalar a Macri. Luego de su exposición sobre "La transformación de la Ciudad para el desarrollo de la Argentina", ese debate sobrevolará mañana el amplio salón Versailles del Alvear. Con el dólar estable en las últimas cinco semanas, la discusión de la vicepresidencia pasó al tope de las preocupaciones empresarias. En el círculo rojo aseguran que Martín Lousteau "mide".

El exembajador de EE.UU presenció la semana pasada la tumultuosa convención radical en Parque Norte, en donde la UCR se dobló sin romper con Cambiemos. En su lugar exigió una nueva coalición lo más amplia posible. Un sector crítico, integrado por Ricardo Alfonsín y Federico Storani, es el que alienta al exministro de Economía del kirchnerismo a la "vice", junto con Roberto Lavagna, el GEN y el socialismo. La cúpula "radicheta", en simultáneo, empuja al titular del partido, Alfredo Cornejo, y a Ernesto Sanz, quien habría declinado, según aseguran en la Rosada.

Lavagna también es considerado "un hombre importante" por los hombres y mujeres de negocios, aunque dentro del Gobierno aseguran que "no termina de cuajar". Quienes más lo promovieron, con la expectativa de llevarlo a la presidencia, fueron los industriales. Se reunieron varias veces con el execonomista de Néstor Kirchner, además de Felipe Solá, Massa y Peña. "La UIA juega a muchas puntas, fogonean a Lavagna pero no terminan de romper con el oficialismo y hasta se rumorea de reuniones de Techint con Cristina Kirchner", dicen en el G6.

La central fabril reelegirá mañana al aceitero Acevedo para que presida la entidad por un segundo mandato. La renovación de autoridades tendrá lugar en medio de tensiones por el reciente aumento de un 300% de la tasa estadística, un impuesto a las importaciones que descolocó a su junta directiva y que, según advierten, impactará en Precios Esenciales. El sector presentó la semana pasada 10 propuestas dirigidas al Gobierno y las provincias para reducir tributos, el costo de financiamiento, logística, energía y trámites

Los cortocircuitos con el oficialismo se asientan en el deterioro de la actividad: lejos de la reactivación pronosticada por las autoridades, la industria se desplomó en marzo un 13,2% interanual, la peor caída del año y la onceava consecutiva desde mayor de 2018, según los últimos datos oficiales. El panorama es más sombrío en las pymes de la provincia de Buenos Aires. Hay rubros que arrojan caídas en el mismo período de hasta el 53%, como equipo de transporte, o del 30% en vehículos automotores y autopartes. Las cifras surgen de las cámaras industriales bonaerenses UIPBA y ADIBA.

De sus encuestas también se desprede que las perspectivas de las pyme bonaerenses para el segundo trimestre del año siguen dominadas por el "pesimismo": un 73% espera la caída de sus ventas. Los industriales de ese distrito harán en los próximos días un movimiento al que hasta ahora no se atrevieron las principales cámaras empresarias: se reunirán con Axel Kicillof, posible precandidato a la gobernación de la Provincia. También harán lo propio con Massa, Solá y Vidal. A todos le presentarán su plan industrial después del 20 de junio.

Voto inversor

Los próximos pasos del líder del Frente Renovador son seguidos con suspenso en Washington. En el Wilson Center, por donde pasó semanas atrás Kicillof, tienen invitaciones para todos, pero aguardan la definición de Massa. El establishment prefiere que Macri abra el juego antes que una derrota honorífica. Pero si bien el tigrense recibió el aval para negociar con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, enfrenta el mismo dilema que la UCR con Macri: no le ofrecen nada que amerite abandonar la tercera vía del peronismo federal.

De igual modo, los habitués del Alvear desconfían de un acercamiento de Urtubey a Macri. Tampoco se muestran entusiasmados por la moderación de la fórmula Fernández. Uno de los principales temores (o autojustificaciones) que los distancia son los "valores republicanos". Un miembro histórico del Cicyp dice estar preocupado por las críticas a los jueces a cargo de causas contra exfuncionarios kirchneristas y una eventual intervención sobre la Justicia.

"Hay distintas corrientes en el sector empresario, no hay unanimidad, pero la principal preocupación es que se mantenga la línea de coherencia de un país normal", reconocen en una entidad del G6. En concreto apuntan a no repetir experiencias "extrañas" como Venezuela. Aunque ven lejana esa posibilidad, la crítica apunta al Indec "trucho", el cepo al dólar, y el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, a quien en su momento acusaron de ir a las reuniones con un revolver. El grueso, dicen, no quiere eso.

En la cabeza de los CEO, los gobiernos "normales" vendrían a ser Uruguay, Chile y Bolivia. A Evo Morales, que llegó al poder con la idea de un socialismo indígena, le reconocen el mérito de encaminar la economía boliviana hacia un "investment grade" con un 3% de inflación anual, y le perdonan sus sesgos "izquierdistas". A Macri, en cambio, les gustaría verlo más orientado. En la dirigencia rural, por caso, cuestionan los sucesivos giros, tras el reciente acuerdo con el que se pretendía acercar al peronismo dialoguista.

"Los 10 puntos eran los 10 mandamientos y después de un día para el otro cambiaron la línea discursiva, ahora son los defensores del cambio", señalaron desde una entidad del campo con llegada al Ejecutivo. En la intimidad, algunos ejecutivos admiten que, a falta de resultados económicos, los únicos logros que tiene para ofrecer el oficialismo son obras públicas y el crédito. La incertidumbre política llevó la semana pasada a un grupo inversor a darle una inyección de ánimo al mandario.

"Contamos con su reelección, será reelegido en segunda vuelta sin espacio para la duda", fue el mensaje optimista que le llevó la comitiva empresaria. Tenían sus motivo: con u$s70millones invertidos en el negocio aerocomercial, lideran el proceso de expansión de capitales externos que el Gobierno denominó la "Revolución de los aviones". Cualquier cambio a partir del 10 de diciembre, es clave para una actividad bajo la regulación del Estado.