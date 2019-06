Confusión electoral: mientras en Alternativa Federal descartan la "colectora Vidal", en Cambiemos se entusiasman con la idea

Desde el entorno de la gobernadora destacaron que para negociar esperarán una resolución judicial que habilite las listas colectoras

La intención del Gobierno nacional habilitar a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a pegar su boleta a los candidatos del peronismo federal provocó a rápida desmentida por parte de diversos dirigentes de ese sector, a pesar que desde el PRO salieron públicamente a dar el visto bueno para esa movida, que busca asegurar la reelección de la mandataria provincial.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y hasta el ex ministro de Economía Roberto Lavagna descartaron que existan negociaciones para que la boleta de Vidal sea colectora de las suyas en las próximas elecciones.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, desmintió este martes que vaya a negociar con María Eugenia Vidal la posibilidad de que la gobernadora bonaerense busque su reelección compitiendo por Cambiemos, pero "colgada" de Alternativa Federal a través de una lista colectora con el objetivo de captar más votos frente a la fórmula peronista integrada por Axel Kicillof y Verónica Magario.

Massa fue terminante en su postura y negó que tenga previsto reunirse con Vidal, para analizar la posibilidad de que la referente del PRO vaya con una colectora de Alternativa Federal.

"No tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal", señaló el precandidato presidencial y fundador de Alternativa Federal, quien apuntó contra personas cercanas al gobierno de la propagación del rumor.

A través de su cuenta de Twitter, el ex intendente de Tigre cuestionó a la Casa Rosada por los trascendidos y remarcó que "sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar".

En el caso de Urtubey parece ser más flexible, ya que desde su entorno también negaron las conversaciones con el PRO para compartir la boleta de Vidal, pero parecen dejar una puerta abierta.

El propio precandidato presidencial lo hizo desligándose de la decisión de la estrategia bonaerense y dejándola en manos de la "dirigencia" de la provincia.

"Nunca toleré que venga nadie de afuera de mi provincia a decirme cómo se arma la lista, yo no voy a tener un gobernador en Buenos Aires, la dirigencia de esa provincia tendrá el candidato que le parezca y me apoyará o no a mí. La lógica es diferente. Aspiro a que la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, organizada, resuelva acompañarme o no, obviamente espero que me acompañe. Pero en definitiva el proceso es inverso", sostuvo durante una conferencia en la Universidad Austral.

Desde Cambiemos apoyan la idea

No obstante, la estrategia del Cambiemos parece ser firme. Con el visto bueno del presidente Mauricio Macri y de otros funcionarios nacionales de rango, Vidal aguarda una resolución judicial para comenzar una negociación con los principales referentes de Alternativa Federal que permita que su postulación en la provincia de Buenos Aires sea una colectora de los precandidatos a presidente de ese espacio.

"Todavía no hay un acuerdo con Alternativa Federal. Es una posibilidad si la Justicia lo habilita. Por lo tanto, todavía no hay negociaciones", indicaron fuentes cercanas a la gobernadora.

Para poder llevar adelante la idea de las colectoras, explican en el PRO, la justicia electoral debería declarar inconstitucional el decreto presidencial 259/19 del12 de abril pasado que prohibió el uso de las listas colectoras que había establecido la entonces presidenta Cristina Kirchner, en 2011.

Otra alternativa con la que especulan en Cambiemos es que Macri firme un nuevo decreto que desdiga al anterior.

De concretarse esta posibilidad, la mandataria bonaerense iría como candidata de la boleta de Cambiemos que llevará como postulante a presidente a Mauricio Macri, y también de la del postulante que finalmente surja de las filas del espacio peronista federal no kirchnerista.

En ese sentido, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, respaldó la idea.

"Si hay otros candidatos a Presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia", dijo Peña en declaraciones a La Nación +.

Apuntó que "si al final del día hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata a gobernadora, y con eso se consolida la decisión de no volver al kirchnerismo en la provincia no me parece un atajo ni una discusión que altere la previsibilidad".

El referente del PRO respaldó de esa manera la estrategia que impulsará el oficialismo bonaerense para ir como una colectora de Alternativa Federal, además de ir con la boleta de Cambiemos a nivel nacional, y así intentar captar mayor cantidad de votos frente a la fórmula del peronismo integrada por Axel Kicillof y Verónica Magario.

En la previa de los comicios, el ministro coordinador minimizó los sondeos de opinión y subrayó que "no hay que mirar las encuestas de hoy como un pronóstico".

"Si uno miraba el pronóstico del 3 de junio de 2015, María Eugenia no medía más de 14, 15 puntos en la Provincia", señaló.

Las versiones periodísticas indicaban que las conversaciones incluían al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; al senador nacional por Río Negro Miguel Angel Pichetto, y al propio Massa, los tres eventuales precandidatos a presidente de Alternativa Federal.

Este miércoles, el presidente Mauricio Macri se mostró con Vidal en la inauguración del Metrobus en el partido de Quilmes, luego de autorizarla a negociar con Alternativa Federal para ir con una colectora con los precandidatos de ese espacio.

En tanto, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró que la posibilidad de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, compita en una colectora de Alternativa Federal sería "un reconocimiento a su gestión".

"Es un gran reconocimiento a María Eugenia si esto ocurre, y al trabajo de los intendentes que hemos trabajado con ella. No cabe duda que para transformar a la Provincia hay que hacerlo en equipo entre municipio y provincia", manifestó el primo del presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Radio La Red, el también titular del Grupo Provincia explicó que "todavía no hay un marco de discusión específica, habría que ver si algún sector político se manifiesta queriendo acompañar a la gobernadora".

El jefe comunal destacó el trabajo realizado por Vidal junto a "los sectores más responsables del peronismo" en la provincia de Buenos Aires y remarcó que eso "seguramente entusiasma a otros".

"Si otras fuerzas políticas, como el peronismo federal, quieren apoyarla, está muy bueno porque es una manera de reconocer el trabajo que ha hecho Cambiemos, que se ha hecho en equipo", señaló Jorge Macri.

En tanto, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky consideró que la inclusión de Vidal en colectoras bonaerenses "no es desesperado sino la mejor estrategia electoral, y fortalece a Macri", al tiempo que indicó que "el Presidente puede anular el decreto pero imagino que aguardará a la Justicia"

"Para q se concrete hay q ver la suerte en la q termina el decreto del Presidente q las prohibía, q está cuestionado judicialmente. Puede que Macri lo anule, es parte de sus facultades decidir q ese decreto no era correcto y modificarlo; imagino q se aguardará a la Justicia. Hay fuerzas q les encantaría tener a Vidal como candidata, como Alternativa Federal, y Macri da la posibilidad", remarcó el diputado.

El lavagnismo también niega contactos

El diputado nacional Marco Lavagna aseguró que "no existen conversaciones" respecto a la posibilidad de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, vaya como precandidata en listas colectoras, incluida en la boleta de su padre, ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

"No hay ninguna conversación sobre ese tema. Hablo por parte de mi padre, el resto no sé para donde puede salir el tema. Primero vamos a ver si el Gobierno efectivamente lo hace", sostuvo el dirigente del Frente Renovador.

En diálogo con Futurock, el legislador opositor aseguró que desde el espacio político liderado por Roberto Lavagna no tienen "ningún tipo de conversación en esa línea".

"En la Provincia (de Buenos Aires) vamos con candidatos propios, intendentes, diputados y senadores. Lo que tenemos que hacer es una oferta electoral a la gente que permita mantener la coherencia de lo que venimos diciendo", indicó.