Manzur festejó su reelección y brindó un abierto apoyo a la fórmula Fernández-Fernández

El gobernador salió a anunciar su triunfo con tan sólo el 8% de las mesas escrutadas y saludó "a la fórmula presidencial del peronismo a nivel nacional"

El actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se impuso hoy en las elecciones de su provincia con una amplia diferencia sobre sus oponentes y logró la reelección. Con sólo el 8% de las mesas escrutadas, el mandatario salió a atribuirse el triunfo "en toda la provincia", al tiempo que brindó un abierto respaldo a la fórmula presidencial del PJ-Unidad Ciudadana conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"A esta hora la tendencia es irreversible. Nuestra fórmula consiguió un claro triunfo en toda la provincia. Muchas gracias a todos por el acompañamiento indicó Manzur, que en ese momento sacaba casi el 64% de los votos.

El recuento de votos era lento, con menos del 20% de las mesas procesadas, Manzur (Frente Justicialista por Tucumán) se imponía con más del 57% de los votos, seguido muy de lejos por la candidata de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez (Vamos Tucumán), con el 16,37%. En tercer lugar asomaba el senador nacional y ex gobernador José Alperovich, quien cosechaba el 11,72%, seguido de Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), hijo del ex represor y ex gobernador tucumano en democracia Antonio Bussi, que acumulaba el 10,99%.

"Desde acá, desde Tucumán, le mando un abrazo grande a la fórmula del peronismo a nivel nacional, a Alberto Fernandez y Cristina Fernández de Kirchner", señaló el reelecto mandatario, que le dedicó el triunfo a la dupla del "Frente Patriótico" que enfrentará en las urnas al presidente Mauricio Macri.

En el búnker de campaña, Manzur -que repitió la fórmula con su actual vicegobernador, Osvaldo Jaldo- también agradeció "a la totalidad del pueblo tucumano por una jornada cívica ejemplar".

Luego, el reelecto gobernador se cruzó en vivo por el canal C5N con Alberto Fernández y reiteró su respaldo a la fórmula encabezada por el peronista de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Sin poder perforar el 1% de los votos, quedaron marginados de la pelea electoral los candidatos Clarisa Alberstein (MST), Carlos Ruiz Vargas (Nos Une el Cambio), Marcela Sosa (Movimiento Izquierda Juventud Dignidad), Ariel Osatinsky (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Sergio Ariel García (Evolución para la Democracia Social).

Desde la recuperación de la democracia en 1983, el peronismo gobernó la provincia con excepción del período 1995-1999 cuando tomó las riendas de Tucumán el ex represor Antonio Bussi, que fue condenado por delitos de lesa humanidad.

El gobernador destacó que se vivió una "jornada cívica ejemplar" y destacó que el porcentaje de votantes superó el 85%.

Sin embargo, durante la jornada hubo algunas denuncias de irregularidades. Silvia Elías de Pérez, candidata de Cambiemos, denunció la aparición en algunos cuartos oscuros de boletas de Vamos Tucumán con la numeración adulterada.

"Lo que hicieron es imprimir votos de nuestra la lista con la numeración adulterada (en lugar de 813, el número oficial, figura 831) y esto invalida el voto", indicó.

Como respuesta a las quejas de su rivales, Manzur resaltó que "hay una concurrencia muy importante" y pidió que "si hay algo irregular se denuncie".

Otro que se sumó a las quejas por el sistema de acoples fue Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, quien sostuvo que "es un verdadero despilfarro de papel y recursos económicos, además de generar un verdadero caos" a la hora de votar.

La interna del Justicialismo generó posiciones cruzadas entre Manzur y Alperovich, ya que el actual gobernador aseguró que "en Tucumán el peronismo está unido" y que él es el único candidato porque su ex socio político optó por "formar su propio partido" para competir.

El actual senador nacional, en tanto, expresó que "no puedo estar de acuerdo con un gobierno que no hace ni una obra en cuatro años y se limita a culpar a (Mauricio) Macri".

Los comicios tuvieron un lento comienzo y hubo mesas que se habilitaron hasta dos horas después del horario fijado .

Eso se debió, según explicó Carlos Amaya, vocero de la Junta Electoral Provincial, a que hubo "muchos fiscales en todas las mesas y no es fácil organizarlos".

Por otra parte, efectivos de la Unidad Regional Norte investigan las circunstancias en las que el gendarme, Gonzalo Heredia, que custodiaba urnas en una escuela fue herido de bala tras un enfrentamiento con delincuentes que intentaban consumar un robo.

El Ministro de Seguridad, Claudio Maley, descartó que el episodio hubiera tenido vinculación política y afirmó que "se trata de un hecho estrictamente delictivo sobre el que estamos trabajando".

Un hecho curioso lo protagonizó Bernardo Racedo Aragón (Acción Regional), candidato a intendente de Yerba Buena, municipio ubicado en el límite oeste de la capital provincial, quien no pudo votar porque se presentó con una versión del documento que no coincide con la que figura en el padrón.