Mendoza: El radical Rodolfo Suárez fue el más votado y el peronismo define su interna voto a voto

El candidato del gobernador Cornejo será quién luche en las elecciones generales por sucederlo. Mientras tanto, la elección peronista es reñida

El intendente de la ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez (UCR), se convirtió este domingo en el candidato a gobernador provincial por el oficialismo tras vencer cómodamente en las elecciones PASO a su par de Luján de Cuyo, Omar De Marchi (PRO), mientras se registraba una batalla voto a voto entre los contendientes peronistas Alejandro Bermejo y Anabel Fernández Sagasti.



"No podíamos volver al desastre que nos dejaron antes del 2015. Le pedimos eso a los mendocinos y mendocinas y eso es lo que han hecho", dijo Suárez esta noche, y agradeció a todo su equipo y en especial al actual gobernador, Alfredo Cornejo, jefe de la UCR nacional.



"Alfredo me deja una vara muy alta y ha organizado el Estado para poder seguir avanzando; asumo el compromiso de hacer un buen gobierno para crecer y salir de la pobreza", prometió junto a su candidato a la vicegobernación, Mario Abed.



La elección cerró con normalidad a las 18 en medio de expectación por el resultado entre los dos postulantes oficialistas a gobernador. Pasadas las 21, De Marchi, dirigente del PRO e intendente de Luján de Cuyo, reconoció el triunfo de Suárez.



En tanto, en el justicialismo provincial hubo una pulseada paralela en el Frente Elegí Mendoza, donde compitieron la senadora nacional peronista-kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, de Unidad Ciudadana, y el actual intendente de Maipú, el también justicialista Alejandro Bermejo, que lograban el 22,7 y 18,2%, respectivamente.



En total fueron once los precandidatos pertenecientes a ocho fuerzas, quienes fueron a las urnas para ser postulantes a la gobernación y llegar a las elecciones generales fijadas para el próximo 29 de septiembre.



Mendoza vivió una jornada democrática en normalidad, con clima otoñal y a pleno sol que convocó a votar, según datos de la Junta Electoral provincial, casi un 75% del padrón de habilitados, de un total de 1.406.542 personas que podían emitir su sufragio.



Además de los postulantes a gobernador y vice se eligieron candidatos a legisladores provinciales, intendentes y concejales en 14 departamentos que decidieron no desdoblar sus comicios municipales.



Pasadas las 21, y cuando aún no comenzaban a difundir los datos oficiales, el precandidato De Marchi reconoció que había sido derrotado por Suárez dentro de la interna de Cambia Mendoza, y dijo que "trabajará para que él sea gobernador y Mauricio Macri sea el próximo presidente".



De esta manera, De Marchi ratificó el compromiso tácito asumido con Suárez la semana pasada, en el cierre de sus respectivas campañas, cuando se cruzaron en el centro de Mendoza y se dieron un beso y un abrazo que fue vivamente celebrado por militantes y otras personas que estaban en el lugar.



Los datos oficiales se demoraron más de lo previsto y lo anunciado, y recién comenzaron a aparecer después de las 9 de la noche pero con mucha lentitud.



Por la mañana, pasadas las 8 y con total normalidad, quedaron habilitadas las urnas para ir a votar en la mayoría de las 4.120 mesas ubicadas en los 562 establecimientos de toda la provincia.



Completaron la oferta de este domingo el Frente de Izquierda FIT, encabezado por Noelia Barbeito y Soledad Sosa; Protectora, con José Luis Ramón y Mario Vadillo; el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), con Marcia Marianetti como precandidata a la gobernación, y el Partido Intransigente, con Dante González.



También compitió por un lugar en las generales provinciales el Partido de los Jubilados, con Emanuel Casas, y el Partido Federal, encabezado por Adolfo Innocente, quienes no habrían logrado ingresar a la carrera por la gobernación.



En total se renovaron alrededor de 143 cargos divididos en cinco categorías: gobernador, intendentes, senadores, diputados y concejales, que renuevan la mitad de sus bancas.