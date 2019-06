Qué dijo Pichetto sobre las comparaciones con Frank Underwood

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio habló sobre la comparación con el famoso protagonista de la serie House of Cards

El martes el senador del PJ, Miguel Angel Pichetto, confirmó que acompañará a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente en las elecciones de octubre, en la boleta de la alianza que luego dieron en llamar Juntos por el Cambio.

Desde ese momento, en las redes comenzaron a circular mensajes y memes que comparaban al legislador argentino con Frank Underwood, el personaje protagonista de la serie de Netflix "House of Cards", que fue interpretado Kevin Spacey.

En la serie, Underwood llega al poder cuando, siendo vicepresidente, logra que el presidente abandone la Casa Blanca.



El exjefe del bloque del PJ, en diálogo con TN, respondió: "Esa es una ficción que no tiene nada que ver con mi forma de ser, con mi personalidad. Es simplemente una ficción, una buena serie y nada más".



También habló sobre lo desvalorizada que está la política argentina en comparación con Estados Unidos. "El arte complejo de la política implica el diálogo y la negociación", dijo.

Y agregó: "Lo que ocurre es que en la Argentina hay una mirada muy despreciativa. Hay una construcción cultural para la destrucción de la actividad política. Yo cuando fui a Estados Unidos me recibieron los principales fondos. La mirada que ellos tienen sobre un senador es totalmente distinta a la Argentina, donde todo está desvalorizado y despreciado".



Sin embargo, repitió que él y Underwood no tienen nada en común. Además, lo comparó con su actividad en el Senado. "No tengo nada que ver con esa personalidad, que además es compleja", comentó.



Y añadió: "Yo trato de cumplir con la palabra. Incluso tengo una relación que trasciende lo político con muchos hombres del radicalismo. Me ha quedado una amistad. Aún cuando tenía mayoría en el Senado como presidente del bloque siempre hice cumplir las reglas, la educación, el respeto por el otro. Ahí nunca entró una patota a gritar, no se puede aplaudir, hay reglas y códigos que funcionan y yo traté junto con todos de imponer eso, reglas de respeto".



"Creo que vamos a hacer una gran elección en primera vuelta", cerró el senador.