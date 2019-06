Pichetto se justifica: "La traición no es degradante para mí"

El senador y ahora candidato a vicepresidente afirma que Cambiemos tiene la visión de ampliarse con la incorporación una parte del peronismo

El senador peronista Miguel Ángel Pichetto ocupó esta semana el centro de la escena política tras confirmarse que acompañará como candidato a vicepresidente a Mauricio Macri en las elecciones de octubre.

El sorpresivo salto desde la oposición a ocupar un lugar clave en el oficialismo descolocó a muchos, que vieron al hecho como una "traición" al justicialismo.

No obstante, Pichetto no parece alarmarse por las opiniones adversas. "La traición siempre es un punto de fractura con el pasado", afirmó, antes de agregar que "no es un concepto depreciado y degradante para mí".

En una entrevista a la revista Noticias, el flamante candidato macrista sostuvo que "la apertura de Cambiemos, tiene que ver con la visión de incorporar una parte del peronismo".

Cuando se le señaló que el macrismo tuvo siempre un componente muy fuerte de antiperonismo, respondió que "los acuerdos se hacen siempre con los diferentes. Basta analizar el de La Moncloa, el otro día lo escuchaba a Felipe González. Él no pensaba igual que Carrillo, que era comunista, ni Fraga Iribarne que era ultrafalangista, de la derecha extrema española".

Además, Pichetto contó que aceptó el ofrecimiento de Macri "porque lamentablemente mi partido, al que pertenecí durante mucho tiempo, nunca me miró. No lo hice con rencor, ni con odio, lo hice pensadamente. Y dije que sí porque Macri comparte conmigo una visión del mundo".

Cuando le consultaron si considera que su decisión de unirse a Cambiemos fue una "traición", como acusó el peronismo, el candidato a vicepresidente dijo que "la traición no es un concepto depreciado y degradante para mí, yo no tengo la mirada muy primaria y elemental sobre ese concepto. La traición siempre es un punto de fractura con el pasado".

"Una persona católica podría entender la traición como la de Judas a Jesús", replicó el periodista, a lo que Pichetto aseguró que "en política no hay un plano moral, eso es un plano más espiritual. En política, digamos, los procesos de avance de las sociedades muchas veces se dan sobre hechos de fractura".

En declaraciones al diario Clarín se había manifestado de manera muy similar: "El concepto de traición es muy precario, carente de un nivel de inteligencia, es un agravio estúpido. En la política ese concepto tiene otras valoraciones, En general es un punto de fractura con el pasado, cuando uno deja algo atrás y empieza a construir algo nuevo".