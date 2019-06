Con críticas al Gobierno y respaldo a Moyano, Cristina Kirchner presentó su libro en Rosario

La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos cuestionó las políticas económicas del Gobierno y dijo que al presidente "lo maneja Christine Lagarde

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, presentó este jueves su libro Sinceramente en Rosario, en un multitudinario acto en el que formuló fuertes críticas contra las políticas del Gobierno actual y respaldó al líder Camionero, Hugo Moyano, tras las acusaciones en su contra formuladas horas antes por el presidete Mauricio Macri en el acto del Día de la Bandera.

La ex presidenta expresó su malestar porque, en su discurso, Macri trató de "mafiosa" a la familia Moyano, durante un acto en el Día de la Bandera y rodeado de alumnos de cuarto grado.

"¿Era necesario, en un colegio y rodeado de chiquitos, insultar a un gremialista?", preguntó la expresidenta, cuando le consultaron sobre la "campaña del odio" durante la presentación del libro "Sinceramente".

"Por otra parte, es el mismo gremialista que estaba, con él, el 17 de octubre de 2015, cuando inauguró un busto de Perón. Además de mal gusto, es desmemoriado. Se podría haber acordado, no le pareció tan malo… No voy a repetir ningún adjetivo. Se los dejo a ellos", completó.

En ese sentido, la actual senadora agregó: "Es público que hemos tenido nuestras diferencias con Moyano, pero realmente, además de mal gusto, es desmemoriado, porque se podría haber acordado que hace cuatro años él no invitó a inaugurar. En ese momento no le pareció tan malo. No voy a repetir ningún adjetivo, se los dejo todos a ellos y a ellas".

Por otro lado, criticó la gestión económica de Macri, y aseguró que "de los problemas que teníamos, no solo no resolvieron ninguno, sino que los potenciaron a cifras exponenciales, y los que no teníamos, volvieron a aparecer, como el endeudamiento y la desocupación".

"Hay que recrear las condiciones para que los argentinos y las argentinas puedan volver a pensar en otras cosas más que en el día a día, en si van a tener trabajo o si van a comer mañana", destacó la compañera de fórmula de Alberto Fernández.

Asimismo, cuestionó las medidas económicas tomadas por la actual gestión ya que "decían que iban a venir las inversiones pero lo único que vino es el FMI".

"Este gobierno firmo con el FMI un 20 de junio el préstamo por 57 mil millones de dólares. A quien se le pudo ocurrir ese acuerdo el día de la Bandera. No se si lo hicieron a propósito o entienden la Patria de otra manera".

También se preguntó: "¿Nadie dice que lo maneja (la titular del FMI) Christine Lagarde a este Presidente?".

"Dijeron que a mi me manejaba Néstor, Máximo, Zanini. Pero esos mismo no dicen que a este gobierno lo maneja Christine Lagarde. Cuesta creer que sea ejercicio de periodismo cuando construyen cuando a un futuro presidente lo va a manejar este o cual"

La ex presidenta aseguró que "los argentinos tenemos que definir si somos capaces de sentarnos a debatir los problemas que tenemos" y volvió a criticar a la gestión de Cambiemos porque "no solo no resolvieron ningún problema de los que teníamos, los elevaron exponencialmente y generaron otros que no teníamos"

"Han ido demasiado lejos. Nada puede salir de una Argentina con odio. "Trabajan para hacerles creer a los pobres que los que les falta es por culpa de los otros pobres".

Por tal motivo, consideró que "el espíritu de unidad nacional debe volver" y añadió: "Si defendes al pueblo te matan. No te lo perdonan nunca más. Y si te enfrentas a los grandes capitales definitamente te convertis en enemigo de esos poderes".

Durante el acto de presentación del libro, que se llevó a cabo en el Teatro Metropolitano de Rosario, en el marco de la modalidad que eligió para recorrer distintas provincias, la senadora recordó a su marido, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner" al que calificó de "popular".

"Néstor era sinceramente popular , yo mas clasemediera. Él descreía de cualquier caretaje: 'Yo al Teatro Colón no voy', decía. Para él, era una simbología. Lo mismo pasó con su desencuentro con (Jorge) Bergoglio", indicó.

Además, continuó: "Cuento un secreto que no conté en el libro... Cuando Néstor estaba en campaña presidencial los compañeros le dijeron si pierdes vas de nuevo como gobernador. Les dijo ni loco. O soy presidente o me vuelvo a mí casa. Néstor decía que se había aburrido de ser intendente y gobernador; que era presidente o se volvía a su estudio. Y decía que de lo único que nunca se había aburrido era de mí".

Cristina Kirchner aseguró que extraña a su marido, ya que "con Nestor siempre tuvimos ganas de estar juntos" y destacó que tenía una "inteligencia emocional, intuitiva, el veía antes".

"Néstor hasta que se casó conmigo no trabajaba, lo mantenían los padres que le mandaban plata desde Río Gallegos. Me quiso hacer creer que trabajaba de noche, pero no le creí", recordó.