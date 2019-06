Schiaretti evitó decisión sobre candidatos: "Libertad de acción" para Presidente y lista corta

El reelecto gobernador de Córdoba confirmó que no se pegará a ninguna opción nacional y destacó que el pueblo de su provincia "no quiere la grieta"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó que su espacio Hacemos por Córdoba participará en las elecciones de diputados nacionales con una lista corta, sin pegarse a ninguna opción nacional, al considerar que el "pueblo no quiere la grieta".

De esta forma, el peronismo de Córdoba dio "libertad de acción" para que los cordobeses voten al candidato presidencial que prefieran, con lo cual evitó pronunciarse por cualquiera de los postulantes que pretenden la jefatura del Estado.



"Vamos con la lista corta para defender a Córdoba", anunció Schiaretti en su discurso de cierre del Congreso del PJ provincial del cual es presidente, y donde se aprobó la lista de candidatos que estará encabezada por el legislador Carlos Gutiérrez.



En el encuentro partidario, que se realizó en un hotel de la capital local, el mandatario convocó a intendentes y dirigentes a "trabajar para mantener los dos diputados que ponemos en juego. Que voten al presidente que les guste pero que voten por los diputados de Hacemos por Córdoba".



El reelecto mandatario provincial -uno de los cofundadores de la desaparecida coalición Alternativa Federal- consideró que la elección que se avecina es "difícil", por lo que convocó a la "capacidad de movilización para llegar a cada cordobés" y garantizar la elección de los diputados nacionales del sector.



"Que la gente tenga la cabeza puesta en quien será el Presidente", sostuvo Schiaretti en su discurso, y aclaró que los cordobeses también deben saber que "no habrá fuerza política que tenga la mayoría en el próximo Congreso y por lo tanto para defender a Córdoba en un país cruzado por la grieta se precisa de diputados nacionales que respondan a la provincia".



"Para nosotros primero está Córdoba, para el peronismo cordobés no hay disciplina partidaria que valga. Primero está Córdoba, segundo está Córdoba....", exclamó.



Asimismo, destacó que "en Córdoba no hay grieta. Cada uno puede pensar lo que quiera. Cada uno puede pensar diferente. Queremos la unión de los argentinos, que no haya grieta en el país", reiteró.



De esta manera, Schiaretti evitó inclinarse por cualquiera de los precandidatos a la Presidencia de la Nación y dejó la puerta abierta para que los ciudadanos elijan libremente, no solo entre los peronistas, según se desprende de sus palabras.



Previo al discurso de cierre de Schiaretti, los congresales aprobaron la lista de candidatos a diputados nacionales de Hacemos por Córdoba, que estará encabezada por el legislador provincial Gutiérrez, a quien siguen la secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, Claudia Martínez, y el presidente de la Legislatura Unicameral, Oscar González.



Luego se ubican Carolina Basualdo, Facundo Torres, Nora Bedano, Gustavo Tévez, Paula Córdoba y Cayetano Canto.



Además, Schiaretti agradeció a quienes lo votaron el 12 de mayo y le permitieron ser reelecto y rindió homenaje al ex gobernador y ex embajador José Manuel De la Sota, quien murió el año pasado en un accidente carretero.



El gobernador enumeró una serie de logros de su administración en distintas áreas y sostuvo: "Estamos convencidos de que no hay justicia social porque le sobre plata al mercado: la justicia social la hace el Estado. Por eso queremos un Estado fuerte, para que iguale las oportunidades para todos los ciudadanos".



En la misma línea del gobernador, su esposa y legisladora provincial electa, Alejandra Vigo, afirmó: "para nosotros siempre primero está y estará Córdoba y su gente, porque son los responsables del progreso y son los que hacen que Córdoba esté llamada a ser uno de los motores del desarrollo de la Patria Argentina".



En tanto, Martín Llaryora, intendente electo de Córdoba, destacó que "nuestro modelo de gestión de gobierno fue apoyado por una inmensa mayoría de cordobeses de los más variados pensamientos en la reciente elección de autoridades provinciales, y a eso debemos respetarlo".