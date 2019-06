Carrió: Cristina ya perdió, poner a Alberto Fernández fue un acto de desesperación

"Ella tiene el poder y quedó demostrado", afirmó la legisladora y confundadora de Cambiemos. Además, habló de su relación con el presidente Macri

La diputada y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió (CC), consideró que la expresidenta y senadora Cristina Kirchner "ya perdió" al postularse como candidata a vicepresidenta, y que la elección de Alberto Fernández "fue un acto de desesperación" de la ex mandataria.

"Cristina ya perdió, poner a Alberto fue un acto de desesperación de dos días. Ella tiene el poder y quedó demostrado", afirmó la legisladora.

Además, comparó a Cristina Kirchner con Nicolás Maduro, el presidente venezolano, al sostener que ella no debe ganar las elecciones de octubre porque si eso ocurre "nadie va a invertir".

"Va a pasar como en Venezuela. Cristina es Maduro", advirtió Carrió en una entrevista que publica el diario Clarín.

Y sumó: "Para los argentinos que invierten, para los que quieren trabajar y para los extranjeros la victoria de Cristina es la victoria de Maduro, ni siquiera la de (Hugo) Chávez".

También Carrió se refirió a su relación con el presidente Mauricio Macri: "Yo estoy siempre al lado de él. Mucho más de lo que la gente cree".

La legisladora explicó que su "vínculo" con el jefe del Estado está "minimizado porque no hay fotos. Ni los amigos de Macri ni mi gente saben lo que hablamos. Hay cosas que él me esconde, pero yo las sé igual", deslizó.

"Él me dijo ‘podemos hablar como pares’, y yo le contesté ‘bueno, como de una hermana mayor a un ingeniero’. Pero él es jugador y yo sé lo que me esconde. Cuando me esconde cosas yo las hago públicas. Y como él no puede negarme, no me niega", agregó Carrió.

También dijo que "hay cosas que no me gustan, muchas cosas. Yo sé todo. A él se le nota en la cara cuando me miente porque a los hombres se les nota. Pero él sabe de mi apoyo, de mi lealtad profunda al sistema", afirmó.