Pichetto se defendió de las acusaciones en su contra: "No soy responsable de que Espert no tenga un partido"

El candidato a vicepresidente por el oficialismo justificó la jugada a último momento que convenció a Alberso Asseff de pasarse a Cambiemos

En las horas previas a los cierres de las listas para las elecciones presidenciales, la semana pasada, una movida fue entendida como posible "juego sucio" para dejar sin partido político a José Luis Espert, porque Alberto Asseff se sumó con UNIR a Juntos por el Cambio. Y todas las miradas apuntaron a Miguel Ángel Pichetto.

Hubo rumores de que el candidato a vicepresidente del oficialismo fue quien convenció a Asseff para unirse a la ampliación de Cambiemos, y desde Despertar (el espacio del economista) lo acusaron de querer proscribirlos.

Pichetto se defendió y contó cómo se gestó el acuerdo. "En cualquier país, los partidos son la base del funcionamiento democrático. Para participar tenés que tener un partido. Nadie puede invocar su propia torpeza, ni trasladársela a otros", aseguró el actual senador en una entrevista telefónica.

"Con Alberto Asseff nos conocemos hace mucho. Él decidió sumarse a Juntos por el Cambio cambio e hizo un acuerdo con la gobernadora y yo participé porque tenemos una larga relación", precisó Pichetto, en referencia a María Eugenia Vidal.

Además, el senador por Río Negro habló de la importancia de tener a Asseff en el espacio que va por la reelección: "Es un histórico del peronismo. Le prestó el partido a Néstor Kirchner en 2003, estuvo en el avión que trajo a Perón en el ‘72, tiene una visión nacionalista. Es importante sumar un hombre de esa trayectoria".

Para cerrar, fue duro contra el economista líder del frente Despertar. "No estoy por la proscripción de nadie. Asseff lo quiso hacer conmigo al acuerdo y es bienvenido. No soy responsable de que Espert no tenga un partido. Si no tenés un partido hay que dedicarse a otra actividad", subrayó.