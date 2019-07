Espert teme que la Justicia no avale sus candidatos en la provincia de Buenos Aires

A seis semanas de las PASO, la Justicia Electoral bonaerense no se ha expedido sobre la validez de la lista de candidatos que acompañarían al economista

El precandidato presidencial José Luis Espert no deja de disparar contra el Gobierno nacional frente a las vicisitudes que está teniendo en las distintas listas.

Ahora, se quejó en su cuenta de Twitter frente a la posibilidad de que sus candidatos bonaerenses sean inhabilitados por no cumplir los requisitos que exige la ley electoral.

"Siguen intentando que no compitamos. Ahora, en la provincia de Buenos Aires. A la impugnación de las listas provinciales se le suma el intento de bajar a nuestros candidatos a diputados nacionales. ¡Córtenla, viejo! Anímense a discutir ideas", dijo en su tweet.

A falta de seis semanas para las PASO, la Justicia Electoral de Buenos Aires aún no se ha expedido sobre la validez de la lista entera de candidatos que acompañarían a José Luis Espert en la provincia y, desde su espacio, temen tener que apelar a instancias superiores para que puedan competir en el distrito con mayor peso electoral del país.



El problema radica en que la Junta Electoral de UNIR -partido que sustentaba las candidaturas en ese distrito- nunca se conformó y, por lo tanto, jamás llegó a avalar la lista de candidatos, requisito que establece la ley electoral.



De este modo, corren riesgo de no poder competir en las elecciones primarias del 11 de agosto todos los candidatos de Espert en la provincia: desde las candidaturas a gobernador y diputados nacionales y provinciales, hasta las de intendentes y consejeros escolares.



"Es una situación compleja. Hemos presentado la lista de candidatos ante la Justicia, pero aún no tenemos respuesta y tememos que con esto intenten evitar que nos presentemos en Buenos Aires", dijo Hugo Bontempo, apoderado de Espert en la provincia.



A nivel nacional, el Juzgado Federal con competencia electoral a cargo de la jueza María Romilda Servini autorizó el pasado viernes la candidatura presidencial de Espert, rechazó un pedido de impugnación y permitió que compita bajo el partido Unite, que prestó su sello para que el economista pudiera presentarse.



"Pudimos sortear las trabas a nivel nacional, lo cual no es poco. Pero el problema de la provincia de Buenos Aires no es menor. Esperemos no tener que llegar a instancias superiores", admitió Bontempo.



En caso de que la justicia falle en forma adversa, indicó el apoderado, la opción será "apelar a la Cámara Nacional Electoral" para dar vuelta el resultado.



"Lo que pasó es insólito. La Junta Electoral de Unir nunca se conformó a pesar de que buscamos a sus apoderados por todos lados y ahora pareciera que las víctimas en todo esto fueran ellos y no nosotros", espetó Bontempo.



Los problemas para la candidatura del economista comenzaron apenas horas antes del cierre de listas cuando el apoderado de UNIR, Alberto Asseff, abandonó el espacio para firmar con la lista oficialista Juntos por el Cambio y competir por un lugar en la Cámara de Diputados.



Aquella maniobra perjudicó la conformación de listas en todo el país e incluso jaqueó su candidatura presidencial, quien finalmente logró que el partido Unite apoyara su candidatura