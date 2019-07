Pichetto aseguró que Macri "va a ganar porque la sociedad no quiere volver al pasado"

Para el precandidato a vicepresidente por el oficialismo, la derrota de Cristina Kirchner le pondrá fin a un ciclo político radicalizado

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, aseguró este miércoles que Mauricio Macri "va a ganar" las elecciones de octubre porque, dijo, "la gente no quiere volver al pasado", y advirtió que en un eventual triunfo de la fórmula del Frente Todos, que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner, "el poder estaría en la vicepresidenta" y eso, consideró, "en el futuro puede abrir un escenario de conflicto".

Pichetto puso de relieve que el ofrecimiento de Macri de haberlo convocado como compañero de fórmula fue "una decisión de apertura" por parte del oficialismo y afirmó que no la tomó "para sumar votos", al señalar que "el Presidente me tomó con mi pasado, con mi inventario, ideas que sostengo y con lo que he venido haciendo en la política argentina a lo largo de estos años".

Al disertar en un ciclo organizado por las cámaras de comercio Argentino-Británica, Argentino-Canadiense y la Am-Cham, que se realizó en el Hotel Panamericano, el senador se pronunció a favor de "construir acuerdos federales con los gobernadores para afianzar una masa crítica de consensos que lleven a la Argentina por el sendero de la productividad y el crecimiento. Esos son los grandes debates y las reformas en las que piensa el Presidente al convocarme".

Pronosticó ante ese auditorio que Macri "va a ganar las elecciones porque la sociedad argentina no quiere volver al pasado", al manifestar su confianza en que la Argentina "va a ratificar" el rumbo iniciado por el gobierno nacional, y destacó la importancia del Acuerdo Mercosur-UE al afirmar que con ese convenio "se abren nuevos mercados y una Argentina muy potente".

En cambio, el senador justicialista sostuvo que "hay que preguntarse si ocurriera otro escenario político en Argentina: si el frente Todos ganara las elecciones, dónde estaría esa decisión en qué lugar estaría el poder: indudablemente el poder estaría en la vicepresidenta. Los votos están ahí, el esquema de decisión, como ha quedado demostrado en las listas, está allí".

"Creo que en el futuro puede abrirse un escenario de conflicto porque está en la historia del peronismo, que cuando el poder real está en un lado y el poder formal está en el otro, en general. Hay problemas graves", enfatizó el senador al responder preguntas que le formularon por escrito los empresarios antes del evento, que contó con la moderación de la periodista Laura Serra.

En torno a las afirmaciones de Elisa Carrió, quien pidió "una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos y sin debido proceso legal contra militares". Pichetto sostuvo que "es un tema sensible", pero, dijo "no es justificable que ancianos que superen 80 años estén presos porque, si este beneficio lo tienen los violadores o asesinos, la Justicia tiene que responder con derecho".

Tras reiterar que "no" cree" en la herramienta de la prisión preventiva, al considerar que "es un retroceso en el estado de derecho" y puede provocar "distorciones", el precandidato cuestionó que "hay que hacer una tarea de control para evitar las judicializaciones. No puede ser que un presidente cuando termina su mandato termine con 10 denuncias sólo por las decisiones que toma".

Antes de ingresar y en declaraciones a la prensa, Pichetto puso de relieve que el acuerdo Mercosur-UE es "de gran trascendencia" para el país y recordó que se trata de algo que viene negociando hace 20 años en Luxemburgo que empezó con (Carlos) Menem y que respaldaron todos los gobiernos, incluido el de Cristina Kirchner, han participado de este proceso".

"Hay que reconocerle a Macri las buenas relaciones que ha tenido con los presidentes latinoamericanos y fundamentalmente el esfuerzo para que esto se pueda concretar, acompañado por ese gigante que es Brasil" y dijo que espera que "una vez superada la coyuntura electoral el acuerdo pueda ser analizado de la mirada que es lo que conviene a la Argentina sobre qué es lo que conviene: me parece que va a haber un aval" del Congreso.