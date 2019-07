Alberto Fernández busca rearmar la relación con Córdoba e hizo promesas de campaña a Schiaretti

El gobernador recibió al precandidato presidencial del Frente de Todos en su despacho del Centro Cívico del Bicentenario, en la capital provincial

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, recibió este miércoles por la tarde al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Ambos se reunieron en el Centro Cívico del Bicentenario, donde funciona el Ejecutivo cordobés, y compartieron una fotografía del encuentro.

Luego de que fracasara la construcción de Alternativa Federal, el gobernador peronista había expresado que su fuerza política provincial iba a competir con una boleta corta en los próximos comicios generales, es decir, sin adherir a fórmula presidencial alguna.

El anuncio de la reunión con el precandidato que va en fórmula con Cristina Kirchner no rompe con esa postura de neutralidad, pero sugiere un guiño político a una de las dos fuerzas políticas con chances de ganar la elección nacional.

La reunión con Fernández, sin embargo, no excluye la posibilidad de que luego Schiaretti reciba a otros candidatos presidenciales como Mauricio Macri o Roberto Lavagna.

El Gobierno de Córdoba difundió un comunicado en el que se aclaró que Schiaretti recibió a Fernández "del mismo modo que días atrás" estuvo con Miguel Ángel Pichetto, de Juntos por el Cambio.

"De la misma manera que semanas atrás lo hizo con Miguel Angel Pichetto, senador nacional y candidato a vice presidente de Juntos Por El Cambio, esta tarde el gobernador Juan Schiaretti recibió en su despacho al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández", manifestaron en el comunicado.



"Fue un encuentro cordial, en el que dialogaron sobre temas de interés nacional y la necesidad de que, más allá de quien resulte electo presidente, la Nación mantenga con las provincias una relación correcta y madura, basada en el respeto a la institucionalidad", concluyeron.

A pesar de contar con el apoyo explícito de distintos gobernadores de todo el país, Fernández sabe que Córdoba representa una porción muy grande del electorado, tanto es así que en 2015, fue territorio clave para el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales.

Si bien tiene en cuenta que no podrá conseguir un apoyo explícito a su postulación, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner intentará que los votantes de la provincia mediterránea no se vuelquen masivamente hacia las boletas de Macri.

El encuentro se realizaró en el despacho del mandatario cordobés, situado en el Centro Cívico del Bicentenario, en la capital provincial.

Así lo había confirmado la propia Gobernación cordobesa por medio de un comunicado en las redes sociales: "En el marco de las visitas que los candidatos presidenciales realizan a Córdoba, el mandatario Schiaretti recibirá el próximo miércoles a las 16:30 horas a Alberto Fernández en el Centro Cívico del Bicentenario".

La reunión se realizaró en medio del malestar del kirchnerismo local por la decisión del mandatario cordobés de competir con boleta corta en los comicios presidenciales.

El anuncio de la reunión con el precandidato que va en fórmula con Cristina Kirchner no rompe con esa postura de neutralidad, pero sugiere un guiño político a una de las dos fuerzas políticas con chances de ganar la elección nacional.

Previamente al encuentro, y para despejar cualquier suspicacia respecto a la misma, Schiaretti había destacado que pensaba recibir a todas las fórmulas que le soliciten audiencia, porque "es lo que corresponde en un funcionamiento democrático".

"Se puede pensar distinto, pero es importante que haya diálogo entre todos los que defendemos la democracia", dijo el mandatario cordobés el martes en declaraciones a la prensa luego de presidir el acto oficial por el Día de la Independencia nacional en la localidad de Río Tercero.

"La democracia es diálogo y poder pensar distinto. Nuestra Córdoba siempre quiso tener una buena relación institucional con el gobierno nacional", remarcó el mandatario peronista que fue reelecto en los comicios locales del 12 de mayo con la lista de la coalición Hacemos por Córdoba, que lidera el Partido Justicialista (PJ).

Buscando la paz en Córdoba

Alberto Fernández busca suavizar la áspera relación que dejó el kirchnerismo con los cordobeses. Días atrás, el candidato presidencial del Frente de Todos les pidió acompañamiento electoral y manifestó su respeto por la decisión del gobernador Juan Schiaretti de no intervenir en la contienda nacional.

Te puede interesar Habló el funcionario que acompañó a De la Rúa hasta el helicóptero en la terraza de la Casa Rosada

"No tendría ningún problema en decirles a los cordobeses que, si nos equivocamos con ellos, nos perdonen. Sería de necio no reconocer que uno se equivocó. No me imagino una Argentina sin Córdoba", dijo Fernández en una conferencia de prensa en Mar del Plata.

En aquella oportunidad, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo aseguró: "Córdoba es una provincia rica en cultura, historia, socialmente, en producción. Quisiera que los cordobeses también me ayuden a dar vuelta la página de los desencuentros, quisiera poder construir con los cordobeses".

Fernández respondió así a una pregunta referida a la difusión de un audio en el que aparentemente pedía "perdón" a los cordobeses por los "errores del pasado". "No es mío, pero en todo caso el imitador me leyó la mente", bromeó.

También se refirió a su relación con Schiaretti, con quien se reuniría los próximos días. Dijo que vienen hablando con el gobernador, quien "tomó la decisión de no intervenir en la elección nacional", y que lo respeta.

"Schiaretti es un gran gobernador, más allá de que me acompañe o no. Y lo que debemos hacer es reencontrarnos con los cordobeses y con todos los argentinos. Tenemos que reencontrarnos todos, es imposible vivir en el país de la locura, se los digo de verdad, el país de la locura lo siembra el gobierno todos los días porque creen que en la división ellos ganan, y en la división perdemos todos, nadie gana", apuntó.

Al respecto, sentenció: "Yo no pretendo que todos piensen como yo, como yo no voy a pensar como todos. Pero lo que espero es que nos respetemos, no que nos toleremos, cada uno tiene derecho a pensar como quiera y todos debemos respetarnos".