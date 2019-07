Biró le respondió a Macri: "Critica al sindicalismo porque a alguien tiene que echarle la culpa de su gestión"

El titular del gremio de pilotos aseguró que el Presidente "habla mal del sindicalismo porque no tiene nada bueno para mostrar en plena campaña"

El titular del gremio de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, respondió este viernes a las críticas del presidente Mauricio Macri al sostener que el mandatario "a alguien tiene que echarle la culpa de su catastrófica gestión" y remarcó que "habla mal del sindicalismo porque no tiene nada bueno para mostrar en plena campaña".

"Debe ser feo quebrar el país y no tener nada para mostrar, no tener una gestión exitosa cuando en el mundo empresarial se presentaron como el mejor equipo de los últimos 50 años y en realidad tienen una gestión catastrófica", afirmó Biróal ser consultado sobre las apreciaciones del mandatario respecto a su persona.

"¿Qué va a decir? ¿Que su objetivo era que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres? Entonces tiene que echarle la culpa a alguien y lo hace con los sindicalistas que tal vez resulten antipáticos a una parte importante del votante de Cambiemos. Y entonces dice: Todo lo bueno que yo prometí no lo cumplí, por culpa de otros", planteó Biró, al explicar que el foco de las críticas del presidente se orientó hacia Hugo Moyano, Sergio Palazzo y Pablo Biró.

"En mi caso, el presidente dice que Biró es un sinvergüenza porque (opinó el dirigente de los pilotos) yo digo que las empresas estatales hay que mantenerlas, y porque no estoy de acuerdo con la entrega de los cielos argentinos. Y cuando se habla de política, nadie habla del trabajador de Avianca que no puede laburar porque hace tres meses que no pagan los sueldos; nadie habla del trabajador de Andes que le destruyeron la compañía; nadie habla de que a Aerolíneas la están achicando: de eso no hablan. Pero sí hablan de los dirigentes, a nivel personal, para finalmente conculcar los derechos de los trabajadores", sentenció el dirigente gremial.

Macri cuestionó a un sector del sindicalismo en una entrevista brindada a la CNN, que será reproducida el domingo próximo.

Entre los gremialistas que nombró el Presidente figuraron Hugo Moyano de Camioneros; Sergio Palazzo, de La Bancaria; y el mismo Biró.

"Necesitan echarle la culpa a alguien y los sindicalistas tenemos un rol antipático para un sector de los votantes de Cambiemos", añadió el titular del gremio de Pilotos y también sostuvo que su trabajo se hace "difícil cuando te quieren calumniar y te persiguen judicialmente".

En la entrevista a la cadena norteamericana el mandatario dijo sobre Biró: "Este señor Biró creo que se llama… en vez de darle vergüenza que el noventa y pico por ciento de los argentinos que aún todavía no vuela, a pesar de que ya voló medio millón de argentinos que no había volado con esta revolución de los aviones, el 90 por ciento de los argentinos no vuela con frecuencia".

"¿Y por qué tiene que pagarle a Biró todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos? Aerolíneas Argentinas hoy sigue costando a los argentinos que no vuelan más de 2 mil millones de pesos por mes. Y este señor no sólo no se pone a ayudar para que los argentinos no pongamos ese dinero que necesitamos para mejorar la educación, llevar más cloacas a gente que no las tiene, sino que además se opone al desarrollo de otras líneas aéreas. Es disparatado".

"Él debería estar contento porque si hay más aerolíneas, más pilotos van a volar y más mecánicos van a trabajar. Son gente que no entiende el cambio que ha tenido la Argentina, que exige que todos tiremos del carro en la misma dirección", afirmó el Jefe de Estado.