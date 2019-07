Alberto Fernández dijo que gobernará "sin dogmas ni caprichos ideológicos"

El precandidato presidencial del Frente de Todos visitó Catamarca. Se mostró con la gobernadora Corpacci y otros mandatarios del noroeste argentino

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que "el único capitalismo que sirve es el capitalismo donde la gente consume" y sostuvo que en caso de ganar las próximas elecciones, gobernará la Argentina "sin dogmas ni caprichos ideológicos".

Fernández se expresó en estos términos este viernes durante una visita de campaña a la provincia de Catamarca, donde ofreció una conferencia de prensa junto a la gobernadora local, Lucía Corpacci, en la Casa de Cultura provincial.

Con vistas a los comicios que se avecinan, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo planteó que "la gente sabrá quién es el candidato de (Donald) Trump y del Fondo Monetario (Internacional) y quién es el candidato de la gente", en referencia al respaldo del presidente estadounidense a la candidatura del líder del PRO y al millonario préstamo acordado con el FMI.

En Catamarca, Fernández también se mostró con los mandatarios de Tucumán, Juan Manzur; y de La Rioja, Sergio Casas; y con el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Raúl Jalil, durante su recorrida proselitista.

"Junto a los gobernadores, tenemos que desarrollar una Patria donde no tenga que haber emigrantes internos, donde todos tengamos un lugar para desarrollarnos", enfatizó.

En este sentido, Fernández dijo que en caso de ser Presidente impulsará un "capitalismo donde la gente consuma, porque ése es el único capitalismo que sirve" y agregó que lo hará "junto a los trabajadores, los empresarios y los gobernadores".

"Tenemos que hacerlo entre todos, los gobernadores, el Presidente, los que trabajan, los empresarios. El único capitalismo que sirve es el capitalismo donde la gente consume. Si no, no sirve, porque si no se consume, el capitalismo se muere por inanición", consideró.

Fernández se refirió al respaldo que Macri viene recibiendo de Trump y del Fondo Monetario con vistas a las próximas elecciones y subrayó: "Mi preocupación y mi compromiso es con la gente. Con toda la racionalidad que implica gobernar un país, sin dogmas ni caprichos ideológicos".

"El problema que tengo es ver que todos los días hay gente que se cae del sistema porque nadie se ocupa de ellos", dijo, y añadió: "Cuando me encuentro en la calle con la gente y cuando voy a los actos y la gente me abraza y me dice cosas al oído, no me preguntan qué piensan en Wall Street".

"Me preguntan qué hacemos con las tarifas que no pueden pagar, me preguntan qué hacemos con el trabajo los que lo han perdido, qué hace con el trabajo el que lo tiene y tiene miedo de perderlo.

Me preguntan las madres qué hacen con los chicos que no pueden mandar el colegio porque no tienen calefacción, me preguntan los que están en las calles por qué nadie se ocupa de ellos cuando el frío los asedia", aseguró Fernández.

Estaba previsto que el precandidato presidencial del Frente de Todos participara este viernes junto a Corpacci en Catamarca de una serie de actividades que incluían una visita a la residencia universitaria y la apertura de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.