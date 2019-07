Según los encuestadores, crecen las chances de que las elecciones se definan en primera vuelta

Si bien las encuestas prevén que el presidente electo se conocería en una segunda vuelta, hay una creciente posibilidad de una definición el 27 de octubre

En plena campaña a un mes de las primarias en Argentina, mientras la polarización entre Mauricio Macri y Alberto Fernández aumenta, las consultoras y estrategas aseguran que suben las posibilidades de que la elección se defina en octubre, un escenario antes no proyectado.

Si bien las encuestas proyectan que el presidente electo se conocería en una segunda vuelta entre los candidatos Macri y Fernández, existe una creciente posibilidad de una definición el 27 de octubre.

"Las primarias ahora son más relevantes por una polarización entre ellos que seguirá subiendo hacia agosto", afirmó Mariano Vila, director general de la consultora Llorente & Cuenca. Ese factor reduce la intención de voto del resto de los candidatos, informa Bloomberg.

Esta semana, dos voces que siguen los inversores afirmaron lo mismo: uno fue Alejandro Catterberg, director de la encuestadora Poliarquía, quien aseguró que hay un 30% de probabilidad de que la elección se defina en octubre, una posibilidad que antes era nula.

El otro fue Jaime Duran Barba, estratega de campaña de Juntos por el Cambio, quien dijo el miércoles en una charla en una convención de la coalición Juntos por el Cambio que no es imposible que la elección se defina en primera vuelta, según dos personas que asistieron al encuentro.

Para ganar en primera vuelta se requiere más del 45% de los votos o 40% con una ventaja superior a 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. Si eso no ocurre, la segunda vuelta es el 24 de noviembre.

Vaca Muerta, ¿punto de consenso?

A diferencia del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que fue celebrado por Macri y criticado por Fernández, el desarrollo de Vaca Muerta se perfila como un tema relevante en las campañas de los dos candidatos con mayor intención de voto y en ambos casos, con una visión positiva sobre el yacimiento petrolífero.

Juntos por el Cambio: el partido de la coalición gobernante usará el ejemplo de Vaca Muerta agresivamente durante la campaña para mostrar que el país puede generar energía barata, ser una fuente de empleos de calidad, un motor de la economía y no sólo como una fuente de divisas por exportaciones, según dos personas con conocimiento directo, que pidieron no ser nombradas porque la estrategia aún no es pública, afirma Bloomberg.

Frente de Todos: el exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, está desarrollando un documento sobre un proyecto productivo para Vaca Muerta, según el vocero de Fernández. Nielsen es uno de los referentes económicos del candidato.

Te puede interesar Una encuesta ubica a Alberto Fernández como ganador en el balotaje, por casi tres puntos

El rol del vicepresidente

- El inicio oficial de la campaña hacia las primarias de agosto muestra la estrategia de cada partido. Los candidatos a vicepresidente poseen rol protagónico por el volumen político de Cristina Kirchner y Miguel Pichetto, aunque varía según la coalición.

- Frente de Todos: Kirchner por ahora no comparte eventos junto al resto de los principales referentes del partido; continuará con la presentación de su libro este sábado en la provincia Santa Cruz, según su vocero.

- Juntos por el Cambio: Pichetto se muestra en plena sintonía con Macri. Su agenda varía entre eventos con el presidente y viajes por el país con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

- Consenso Federal: los candidatos de la fórmula Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, la tercera en intención de voto, recorren juntos provincias de Argentina.