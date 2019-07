The Economist asegura que "los candidatos están ignorando los mayores problemas"

Afirma que el show es parte de la campaña, critica a Juntos por el Cambio y asegura que el Frente de Todos tiene que "esconder" a Cristina

En una nota sobre el futuro electoral de la Argentina, la revista The Economist de Londres asegura que "los principales candidatos presidenciales están ignorando los mayores problemas", en la campaña electoral.

El primer criticado es Mauricio Macri. La revista cuenta que el Gobierno promociona obras en "caminos y alcantarillas porque no se atreve a centrarse en la economía" y advierte que "el show es parte de la campaña".

No deja de mencionar, de todos modos, la presencia de Cristina Kirchner como candidata y asegura que Alberto Fernández "quiere mantener fuera de foco a su compañera de fórmula". Menciona, además, que Roberto Lavagna quedó eclipsado por la polarización que se presenta de cara a octubre.



Al hablar de la estrategia electoral del oficialismo, la revista menciona que "la televisión y los anuncios en las redes sociales se jactan de las obras públicas realizadas" por el gobierno de Macri y describe una publicidad en detalle: "Esta no es una historia que te estén contando. Es real, le dice el Sr. Macri a un votante que está de rodillas inspeccionando una carretera recién pavimentada, en un lugar de televisión. Luego el propio presidente se inclina para acariciar el asfalto".



Luego de advertir que el show es parte de la campaña, realiza un breve repaso por la situación económica, en el que destaca que la inflación anual es superior al 50%, el PIB se ha ido reduciendo desde mediados del año pasado y la tasa de desempleo es del 10%. El gobierno está recortando el gasto general y elevando los precios de los servicios públicos para cumplir con los términos de un préstamo de u$s57 mil millones del FMI.



Al poner bajo la lupa al "principal rival del Sr. Macri", advierte que Alberto Fernández, también está ejecutando una campaña basada en la distracción. "Quiere que los votantes se olviden del historial de su mentora política, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta en 2007 y 2015 y ahora es su compañera de fórmula".



Según la revista, el libre comercio y la globalización, la mala gestión de la economía del gobierno kirchnerista "contribuyó a la recesión de hoy y la alta inflación. Ella y varios funcionarios de su gobierno están siendo juzgados por corrupción".



Destaca, sin embargo, que a "alrededor de un tercio de los votantes, en su mayoría pobres, todavía le gusta". Y describe: "la clase media se estremece ante el recuerdo de su presidencia. Su protegido, el señor Fernández, es poco conocido".



También critica la campaña publicitaria que muestra a Alberto Fernández como un "tipo normal" y le lanza una pelota a su perro Dylan.



The Economist también dedicó unas líneas a Roberto Lavagna, pero asegura que está eclipsado por "la necesidad de distraer", tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos.



Tras destacar que Macri consiguió a "un peronista prominente" como compañero de fórmula y nombrar a Miguel Ángel Pichetto, asegura que, a diferencia de Cristina Kircher, que "incumplió con la deuda de Argentina, Fernández es un moderado pragmático" que "promete volver a trabajar el acuerdo con el FMI si es elegido".



La revista cuenta que la primera prueba de las dos campañas se realizará el 11 de agosto, cuando se celebren las elecciones PASO que confirmen formalmente a los candidatos, aunque revela que "todos los candidatos se presentan sin oposición, por lo que la pregunta principal será cuántos votantes participarán en las primarias".



Menciona, además, las encuestas y explica que, aunque los sondeos de opinión realizados a fines de junio dan a Macri como segundo detrás de Fernández, el oficialismo se estaría imponiendo en las urnas "en parte por las señales de que las políticas económicas del gobierno están empezando a funcionar".



Enumera, entonces, los últimos logros reflejados en los datos oficiales: "la inflación ha estado desacelerándose desde abril. El peso se estabilizó en abril después de que el FMI autorizó al banco central a gastar más dinero para defenderlo. El margen de tasa de interés de los bonos argentinos sobre los emitidos por los Estados Unidos, una medida del riesgo país, se ha reducido de diez puntos porcentuales a unos ocho".



Antes de terminar, cita una declaración de Sergio Berensztein, quien aseguró a inversores extranjeros que Macri tiene "una oportunidad de pelea" para ganar la segunda vuelta el 24 de noviembre. Y finaliza: "Ayudará si la economía le da algo de qué jactarse".