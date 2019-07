Vidal: "Los barones del Conurbano eran macho menos, una mujer combatió a la policía, juego y narcos"

La gobernadora recordó que esa batalla contra los corruptos de la Provincia la llevó a vivir en la Base Aérea de Morón. También habló de su vida privada

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, nunca pensó que terminaría viviendo en la Base Aérea de Morón y con custodia policial las 24 horas. En una entrevista televisiva dijo que sabía que estar al frente de la Provincia "no iba a ser fácil" y que pelear contra las mafias tendría sus consecuencias.



"Yo elegí pelearme con la policía corrupta, con los narcos, con el juego y eso me trajo acá", señaló Vidal al recordar la traumática mudanza que tuvo que emprender junto a su familia cuando encontró una bala en el garaje de su casa.



Sin embargo, dijo que no se siente una víctima porque ella eligió estar donde está ahora: en un lugar de poder. Y criticó con dureza a un reconocido sector de intendentes que -según sus consideraciones- hizo poco y nada para ponerle fin a esos grupos corruptos.



"Los barones del Conurbano eran macho menos, tenía que venir una mujer para combatir a la policía, al juego y a los narcos", remarcó durante una entrevista que le hizo Alejandro Fantino en Animales Sueltos.



Recordó que antes de asumir la gobernación le hicieron llegar un mensaje de empresarios del juego para que transara con ellos: "Los saqué cagando (sic). Me decían que sabían que los funcionarios ganaban poco y había personas que estaban dispuestas a ayudarme. No es casualidad que en 30 años la provincia se llenó de bingos". Y contraatacó: "El machismo bonaerense no se resigna a que haya una mujer gobernadora".



Vidal también contó que pese a estar separada y vivir en un lugar extremadamente vigilado, ello no le impide intentar hacer una vida normal, incluso en el plano sentimental. Y al ser consultada al respecto, aclaró: "Todavía no apareció un hombre pero conocí gente interesante estos años". Dijo que vivir en una base aérea no la va a condicionar y que volvería a apostar por el amor: "Si un tipo se la quiere jugar por mí, se la va a jugar".



La gobernadora afirmó que, a diferencia de muchos políticos que pasaron por el Gobierno, ella vive de su sueldo y que su situación económica desmejoró en comparación a 4 años atrás: "Llegué con una casa y un auto. Me separé y ahora tengo media casa y medio auto".



Al ser consultada sobre sus adversarios en las PASO, dijo que ella no compite contra un nombre (en alusión Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Verónica Magario) sino "contra un sistema que gobernó la provincia durante 28 años y que la dejó como una bomba estallada".



Relató que cuando asumió le dejaron "la caja vacía" y que no tenía para pagar los sueldos y los aguinaldos. "Cuando hablamos de Peronismo, lo primero que se me viene a la cabeza es mi abuela y mi abuelo, y lo que el peronismo pretendió ser en su origen: igualdad de derechos, justicia social y Evita. Lo que encontré en la Provincia no es peronismo", aseveró.



Con miras a la próxima votación general, donde se juega su reelección, Vidal aseguró que "es la elección más importante de la democracia después de la de Alfonsín" ya que "se definen los próximos 20 años del país".