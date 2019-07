Alberto Fernández habló del "maltrato" de los periodistas y "preguntas poco honestas"

El precandidato presidencial del kirchnerismo reiteró su defensa de Axel Kicillof y prefirió no opinar sobra la "neutralidad" de la CGT en las elecciones

El candidato a presidente del kirchnerismo, Alberto Fernández, habló del "maltrato" de los periodistas hacia él y de las preguntas "poco honestas" que le hacen.

Fernández aseguró en diálogo con Radio con vos que "algunos aplaudieron" cuando retó a Mercedes Ninci en vivo en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, aunque señaló que "nunca" pensó que su actitud sería percibida como" un maltrato".

Asimismo, definió como "preguntas poco honestas" las que están dirigidas a conocer algún aspecto de su precandidata a vice, Cristina Kirchner. "A uno le hacen contestar sobre la conducta de otro", se quejó cuando rememoró el cruce que tuvo con Jonatan Viale.

También justificó su enojo con un periodista que le hizo preguntas en Córdoba, antes de su encuentro con el gobernador Juan Schiaretti. "Salgo del avión y había un tumulto de gente. Y un señor (el periodista) me gritaba cuánto va a estar el dólar en diciembre. Ese es el maltrato del periodista", apuntó.

El candidato por el Frente de Todos también habló sobre economía y política se refirió ligeramente, además, a la "neutralidad" que la CGT mantendrá en la elección presidencial. "No me voy a meter, mi problema no son los sindicalistas, mi problema es la gente", sostuvo.

El ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner dijo que no dirá quién es su "referente económico" antes de las PASO y advirtió que tiene "criterios propios sobre economía". "He aprendido que no hay soluciones dogmáticas", aseguró. Y aprovechó para criticar la gestión económica de Cambiemos.

"Tuvimos a un dogmático frente al BCRA (en referencia a Federico Sturzenegger), queriendo resolver el problema de la inflación a través de la moneda", indicó.

"La inflación en la Argentina no responde solo a un fenómeno de moneda, así llevamos años queriendo bajar la inflación, bajando el consumo, pero la inflación no baja y la economía se destruye", agregó. "Eso es lo que pasa cuando pones a un dogmático al frente de la economía".

Por otro lado, reconoció sus críticas a la gestión económica de la ex presidenta, aunque señaló que Mauricio Macri "profundizó" los problemas.

"Sigo diciendo que Cristina dejó tres problemas y que Macri los profundizo: déficit, inflación y cepo", afirmó. "Al cepo, (Macri) lo resolvió eliminándolo: genero una devaluación que el primer año lo hizo tener 40 puntos de inflación. Lo resolvió tomando deuda, que hoy representa casi el 100% del PBI" continuó.

Sobre Axel Kicillof, su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, respondió a las críticas hechas por el referente económico Guillermo Nielsen, quien lo tildó de "ignorante".

"Lo que nunca diría de Kicillof es que es un ignorante. Tampoco un marxista. Es un pragmático de la economía", sostuvo. Y añadió: "Está más atento a la situación de la gente que de los mercados".

En otro orden, consultado por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, aseguró: "Tenemos otras urgencias". "¿Cómo es esta historia de que para que la Argentina progrese tenemos que sacar derechos?", lanzó. "Esa parte no la entiendo".

En esa línea, señaló que lo importante es "poner en marcha la economía". "¿Qué reforma laboral, con la cantidad de desempleados que hay?", siguió.