La CGT evita la campaña pero gremio a gremio salen a "bancar" a la fórmula Fernández-Fernández

El titular de la UOM avisó que hará campaña para el Frente de Todos y el líder de Sanidad, Héctor Daer, llamó a "militar" por la dupla K. Qué dijo Moyano

El martes, los sindicalistas se reunieron con el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, pero evitaron un pronunciamiento a favor de la fórmula que comparte con Cristina Kirchner.

Es que el peronismo tiene candidatos en varios frentes. Además, de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey de Consenso Federal, también la dupla del oficialismo tiene a su dirigente del PJ, Miguel Angel Pichetto acompaña a Mauricio Macri.

Sin embargo, este miércoles gremio a gremio van saliendo a "bancar" la dupla del peronismo kirchnerista.

El primero en hacerlo fue el secretario general de la UOM, Antonio Caló, sostuvo que su gremio "va a hacer campaña" por la fórmula del Frente de Todos que integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y remarcó que "ningún compañero" de la CGT "apoya a la fórmula de este gobierno".

Bajo un discurso similar se pronunció el secretario general de la CGT y titular del sindicato de Sanidad, Héctor Daer, quien habló "militar" por Fernández- Fernández porque lo que está en juego en los próximos comicios son "los derechos laborales".

Te puede interesar Le piden a José Luis Espert que abandone su candidatura

"Uno tiene que acostumbrarse a las operaciones de prensa de los medios. La mayoría de los gremios de la CGT son peronistas. Todo el mundo le dió el apoyo a la fórmula Fernández-Fernández", sostuvo el metalúrgico al salir al cruce de una información periodística que indicaba que la central obrera iba a mantenerse neutral de cara a estas elecciones, en medio de las diferencias internas que atraviesa.

"Ningún compañero por ahora apoya a la fórmula de este gobierno. No quita de que por abajo, alguno apoye a Macri", remarcó Caló en declaraciones a Radio Nacional.

Y agregó: "Como dirigentes de la CGT vamos a apoyar a esta fórmula. Mi gremio va a hacer campaña por ésta fórmula. Yo también he conversado con Roberto (Lavagna) pero hicimos una votación secreta y salió la fórmula Fernández-Fernández".

"El peronismo no se negocia pero si el gobierno hubiese hecho algo bueno por los trabajadores...", acotó. Consultado por la posible reforma laboral, Caló dijo que la CGT quiere que "la gente tenga trabajo pero no que sea esclavo", y planteó: "Las listas ya están armadas, jugamos al truco con las cartas que hay y queremos ganar".

Por su parte, Daer sostuvo que "la militancia debe ponerse al servicio de lo electoral, tanto en lo que tiene que ver con fiscales como salir al debate boca a boca".

Te puede interesar La inesperada grieta en el círculo rojo: Palazzo genera simpatías en su pelea con Mercado Libre

"Los trabajadores, que son los que más tienen que perder, deben salir a militar el proceso electoral", señaló el dirigente gremial.

Además, habló sobre la reunión que mantuvo el martes con Alberto Fernández. "Todos los dirigentes, no sólo del Consejo Directivo sino también de otros sectores del movimiento obrero presentes, pudimos coincidir no sólo en el diagnóstico sino en la construcción común que tenemos dentro del peronismo para sacar el país adelante", remarcó.

Y agregó: "Fue fructífero y coordinamos cómo trabajar en este proceso donde hay que clarificar a la sociedad e intentar poner en discusión los temas de fondo y no los modales para a partir de ahí encontrar los caminos".

Críticas a Macri

Otro que habló este miércoles fue Hugo Moyano. Si bien no respaldó a la fórmula del Frente de Todos, aseguró que "los trabajadores no se van a volver a equivocar" y "que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar" las elecciones.

El líder camionero calificó a Macri de "mitómano" y "mentiroso"

En declaraciones a A24, el sindicalista consideró que "lo que prometió" el jefe de Estado "no dio ningún resultado". Y enumeró: "No iba a haber inflación, pobreza cero, no iba a pedir al Fondo Monetario Internacional".

"Todo al revés de lo que dijo", cuestionó.

Para Moyano, "los que deciden las políticas no son Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años, son Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, es evidente".

"Estoy convencido de que los trabajadores no se van a volver a equivocar y que este Gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar", añadió. Confió que a la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, "la va a votar la inmensa mayoría porque la gente está cansada, con bronca y con necesidades extremas".

Asimismo, destacó que en las últimas elecciones presidenciales no votó ni a Macri ni a Daniel Scioli y que no concurrió a emitir el sufragio: "Yo voto en Mar del Plata, no tenía ganas de hacer 400 kilómetros".

"He estado en desacuerdo con Cristina, pero hoy nos une la necesidad y la obligación para terminar con esto. El pueblo argentino no puede seguir en la situación en la que está", señaló.

Y agregó: "Fue mucho mejor el gobierno anterior, que éste que tenemos. No había deuda, había trabajo. Cristina no dejó a la gente durmiendo en la calle, hay que ser realistas. Cuando estaba ella comían todos. Con el kirchnerismo se estaba mejor, lo dice toda la gente".