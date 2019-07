"Yo no hago un ocultamiento de Cristina. Estoy orgulloso de que sea mi vicepresidenta"

Alberto Fernández se refirió así de su compañera de fórmula y calificó al candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Angel Pichetto de "bravucón"

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó este lunes que se siente "orgulloso" de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, y negó que el espacio "oculte" a la exmandataria en actos de campaña.

Durante la entrevista que concedió el sábado pasado a Radio Con Vos, el exjefe de gabinete cargó contra el senador peronista y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, a quien calificó de "bravucón".

"Yo no hago un ocultamiento de Cristina. Estoy orgulloso de que sea mi vicepresidenta", afirmó al ser consultado sobre el rol de la expresidenta en la campaña. De esta manera, le contestó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta quien días atrás aseguró que el Frente de Todos trata de no mostrar a la exmandataria para evitar fuga de votos.

Fernández también salió a responderle a Pichetto, que había asegurado que "el poder de los votos en el Frente de Todos está en la expresidenta" minimizando la fortaleza del exjefe de Gabinete.

"Cristina nunca me dijo: 'No hables de esto'", aclaró y apuntó: "Yo milito desde los 14 años. No necesito un asesor de imagen o un coaching como necesita (Mauricio) Macri".

Por otra parte, sobre los entredichos que mantuvo con distintos periodistas, Fernández afirmó que se deben a "una campaña" contra su espacio que el Gobierno "promueve".

"Cuando veo que me quieren meter en la locura, respiro hondo. Si me sumo a la locura nos metemos en un tiempo en el que no queremos vivir. Debemos recuperar el respeto entre nosotros. Por eso me pongo en onda zen y digo bajamos un cambio", dijo.

"Muchos de los que hablan y se sienten ofendidos, son consecuentes con el Gobierno de Macri. Y la idea de que tenemos una campaña desordenada también es algo que promueven los medios", agregó, según consignó la agencia Télam.

Fernández explicó su formato de campaña y fundamentó su agenda en complemento con la expresidenta al indicar que está pendiente de sus actividades debido a su "experiencia en el armado" electoral.