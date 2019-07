Alberto Fernández prometió una ley para que el Estado subsidie medicamentos de los jubilados

"Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan medicamentos y el Estado lo va a subsidiar", aseguró en un acto en Temperley junto a Kicillof

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió este lunes "una ley" para que el Estado subsidie los medicamentos de los jubilados, durante un acto en Lomas de Zamora que compartió junto al intendente Martín Insaurralde y el precandidato a gobernador de Buenos Aires de esa fuerza, Axel Kicillof.

Fernández mantuvo un encuentro con miembros de unos 90 centros de jubilados en el Club Ituzaingó, de Temperley, en donde afirmó también que en un eventual gobierno que presida, el Fondo de Garantía Solidaria volverá a ser de los jubilados, luego de que se hayan habilitado transferencias de esos recursos de la Anses al Ministerio de Economía.

"Yo lo que quiero es que me apoyen ustedes: no me interesa que me apoyen en Washington o en Wall Street, porque Argentina es nuestra y no es de ellos: no quiero ser el candidato preferido de un presidente norteamericano ni del FMI, sino el que ustedes eligen", aseveró Fernández.

El precandidato a presidente compartió escenario con Mirta Tundis -especialista en jubilados-, a quien le agradeció por su "generosidad" al formar parte del Frente de Todos junto a Sergio Massa, con quien también hizo lo propio, luego de la decisión de que sea el Frente Renovador uno de los partidos que integran la coalición opositora.

"Vamos a reponer la pérdida real que han sufrido los jubilados, recompondremos su ingreso, terminaremos con la rémora de los medicamentos: vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan medicamentos y el Estado lo va a subsidiar", aseguró.

"Y no me importan lo que digan; eso es lo que hace una Argentina digna: que se ocupa de sus viejos, y quiero decirlo acá, asumiendo ese compromiso delante de todos ustedes: es mentira que no se puede", afirmó Fernández.

Previamente, Kicillof también se dirigió a los jubilados y aseveró: "Ustedes laburaron, nadie les regaló nada, y ahora nos toca a nosotros devolverles con un sistema solidario que los cuide, los tenga en cuenta, que no los maltrate. Un Estado que piense en abuelas y abuelos es el Estado que queremos".

El economista también pidió "un aplauso para Mirta Tundis" y también para Felipe Solá, "que están acá poniendo el cuerpo para que se termine este desastre contra los trabajadores, los jubilados, porque este no es el país que queremos".

Insaurralde, candidato a reelegir la intendencia de Lomas de Zamora, sostuvo que "en este momento tan difícil, verlos a ustedes con esta alegría y esperanza nos da muchísima fuerza para continuar".

"Vamos a tener el mejor gobernador de la historia con Axel Kicillof, no tengo ninguna duda", sostuvo, y al referirse a Alberto Fernández, consideró que "tiene unas ganas enormes de devolverle la dignidad a nuestro pueblo".

Antes, el ex jefe de Gabinete de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández señaló que, estando separados, los dirigentes peronistas "le hicieron las cosas más fáciles" a Mauricio Macri para que llegara a la Presidencia de la Nación.

El precandidato presidencial había estado antes en el parque industrial de Burzaco junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y a la presidenta del predio, Roxana Rodríguez, además del titular de la regional Almirante Brown de la Unión Industrial Argentina, Miguel Rodríguez, propietario de la fábrica Genrod, que desde hace 40 años produce y comercializa tableros eléctricos.