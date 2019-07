Luis Novaresio se refirió a las disculpas de Cristina Kirchner: "Le molesta la existencia del periodismo"

Si bien el periodista dijo que le alegraba que la senadora se haya disculpado por sus dichos en Mar del Plata, indicó que fue un "exabrupto inadmisible"

El periodista Luis Novaresio dijo que lo alegraba que la expresidenta Cristina Kirchner le pidiera disculpas pero que, en definitiva, le había parecido un "exabrupto inadmisible" y advirtió que "a los funcionarios públicos les molesta de manera potente la existencia del periodismo".

Todo comenzó el viernes pasado, cuando la senadora presentó su libro Sinceramente en Mar del Plata. Allí se la exmandataria recordó la campaña de 2017 y contó que no estuvo cómoda cuando fue entrevistada por Novaresio para Infobae.

"Yo me sentí interrogada. Solo faltaba que me pusieran un reflector adelante y me hicieran algo desde atrás", dijo la senadora y, en ese momento, hizo un gesto como si le aplicaran una picana eléctrica.

Frente a esto, el periodista indicó en su cuenta de Twitter que en su programa iba a hablar sobre "la imputación de cuasi torturador" que le hizo Cristina.

La Senadora respondió a esto disculpándose por sus dichos: "Quiero decirle que como surge claramente de la exposición y el contexto en que lo dije, lo hice en un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición".

"Por lo que le pido disculpas si se sintió ofendido, porque estuvo muy lejos mi intención de hacerle ningún tipo de imputación y menos de esa naturaleza de tan triste memoria para los argentinos y las argentinas", completó.

Esta mañana, Novaresio se refirió a las disculpas en su programa de radio La Red: "En lo personal lo doy por concluido. Cada uno evaluará si le parece sincero o no. A mí me sorprendió cuando Cristina habló de un interrogatorio y de algo por detrás. Me dije, es cualquier cosa, menos un acto de justicia".

"Creo que ella ponía en discusión qué es el periodismo. Y me parece que a esta altura, cada uno pensará lo que quiera pensar sobre este exabrupto. Pero para alguien que ha vivido en los 70, que sabe lo que era un interrogatorio con una lámpara de frente y una picana por detrás, que hizo a lo largo de su vida política una reivindicación de la lucha de los Derechos Humanos, me parece un exabrupto", agregó Novaresio.

"Después, algún especialista me explicará por qué uno trae determinadas imágenes cuando hace comparaciones. Pero esto es del orden de lo inadmisible. Mi expresión es que me alegra que pida disculpas. Porque Cristina o Macri no son cualquier funcionario público. Y si un presidente de la Nación utiliza esta metáfora, lo que corresponde es pedir disculpas incondicionales. No a mí, aunque sí me molestó, y me pareció sorprendente. Me quedó una situación, en lo emocional, dos años después. Una cosa es tener memoria, y otra es tener rencor. Algo habrá sucedido", añadió.

"En general, a los funcionarios públicos les molesta de manera potente la existencia del periodismo. Invitaría a los funcionarios a que se despreocupen de juzgarnos, de si hacemos bien o mal el trabajo. Tenemos dos grandes juzgadores: quienes nos escuchan, y los medios donde trabajamos", dijo.

"El funcionario tiene que solucionar los problemas y este es un país donde en los últimos tres lustros llegamos a una pobreza del 30% y una inflación galopante", agregó.

"Si nos vamos a quedar en el pedido de disculpas nos equivocamos. Comparar una entrevista con un interrogatorio es un disparate. Sepan que la entrevista no es una charla de café, donde uno comparte lo que le parece. Y, a quienes nos escuchan y nos ven, nuestro trabajo no es expresar amores u odios. Uno se enamora o desprecia a alguien con quien tiene un vínculo íntimo", concluyó.