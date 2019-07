Gonzalo Peña de OH Panel: "Hasta 15% del electorado termina de decidir el voto el mismo domingo de la elección"

El director de OH Panel y experto en investigación de SAIMO (Sociedad Argentina de investigadores de Marketing y Opinión) habló con iProfesional

A casi dos semanas para las PASO, la incertidumbre electoral sigue rondando en el ambiente, algo que se refleja en el elevado nivel de indecisos, y nada mejor que recurrir a uno de los referentes en opinión pública para conocer cuáles son las perspectivas que se esperan para las llamadas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Gonzalo Peña es director de la consultora OH Panel, y desde 2014 es co-director del Observatorio de Investigación Digital (OID) de SAIMO, la Sociedad Argentina de investigadores de Marketing y Opinión.

En una entrevista con iProfesional, el también director de la Maestría en Investigación de Mercados, Medios y Opinión (MIMMO) de la UCES menciona qué están estimando los relevamientos electorales.

-¿Qué situación están observando en la previa electoral?

-Tenemos un escenario de cuatro puntos de diferencia pensando en las PASO, con 39% para Los Fernández y 35% para el oficialismo, Juntos por el Cambio. A su vez, hay un nivel de indecisos, donde cierta gente manifiesta no tener decidido su voto y otra tiene una idea de lo que va a votar pero no está segura. A ello sumaría un dato más de otras mediciones: entre un 12% y 15% del electorado que termina de decidir el voto el domingo de la elección. Esto significa que tranquilamente en la encuesta puede aparecer como indeciso o votando a un candidato y a último momento puede cambiar su decisión.

-¿Cuál es factor preponderante?

-Hoy sí existe un escenario de polarización creciente, a diferencia de 2015 donde en la primera vuelta tuvimos 37% para Scioli, 34% para Macri y 21% para Massa. Ahora ese tercer candidato de 21 puntos está muy fragmentado y eso se lo están llevando tanto los Fernández como el oficialismo.

-Entre las principales dos fuerzas, ¿cuál de ellas sale más favorecida de la división de la tercera vía?

-Ahí haría dos lecturas: una es que la intención de voto al oficialismo de marzo a abril estaba mucho más abajo, y ahora viene recuperando terreno. Por otro lado, en las elecciones presidenciales el peronismo tiene un piso del 38%. La verdad es que el oficialismo viene creciendo competitivo en un año muy difícil por lo económico y, de algún modo, achicó la diferencia que llegó a ser en algún momento de 10 puntos y ahora descendió a una distancia de entre tres a cinco puntos del Frente de Todos.

-¿Cómo lee esta mejora oficialista en las encuestas?

-Esto hay que entenderlo como si fuese un viaje en tren que tiene tres estaciones: la primera son las PASO, donde se puede hacer un voto más táctico o sutil, donde votantes del macrismo decepcionados hoy están votando por Espert como candidato. Algo que se lo pueden permitir en esa instancia, porque es un gran sondeo nacional que no define un cargo. Ahora bien, las PASO generan determinado contexto que afecta la segunda estación, que es la primera vuelta. Ahí sí puede haber un ganador o no, que hoy todavía es incierto, y después tendríamos la última estación que es noviembre, el balotaje.

-¿Puede definirse el próximo Presidente en primera vuelta?

-En los últimos meses se achicó la cantidad de gente que dice que se puede definir la elección en balotaje. Hoy hay un 40% que piensa eso, en cambio hace dos meses era el 60% que decía lo mismo. Hasta ahora todo parece que la elección irá a una segunda vuelta que será muy peleada, donde también se deberá tener en cuenta la cantidad de gente que podrá votar, el voto efectivo, porque hay otra variable a tener en cuenta, por suerte -y es una buena noticia-, que es el famoso voto bronca.

Es decir, que la gente no esté en ninguno de los dos lados de la grieta, y entonces tome la decisión de no ir a votar. Eso todavía es muy acotado, pero también puede ser una variable que obviamente afecte o no el balotaje. Algo para lo que faltan cuatro meses, y es como la metáfora de los lácteos (duran sólo un tiempo porque vencen), porque las respuestas de la gente van cambiando de acuerdo al contexto y al tiempo. En el medio faltan las PASO y la primera vuelta.

-¿Qué cosas pueden influir en este tiempo, además de lo económico, en la campaña electoral?

-Van a jugar muy fuerte las comunicaciones de los candidatos, es decir, lo que cada uno de ellos diga que se está jugando en la campaña. Por lo general, aquél que gana es el que promete el mejor futuro posible, el candidato de la esperanza. Entonces habrá que ver cómo recibe la sociedad cuál de las dos principales fuerzas habla más de futuro y del pasado, qué fórmula puede manejar mejor la crisis que estamos pasando y también cuánto va a pesar el driver no económico, es decir, gente que decide su voto no solamente según cómo le va en su economía, sino también por valores que tienen que ver con la institucionalidad, por la inserción de Argentina en el mundo, por la Justicia, etcétera.

-Según sus encuestas, ¿cómo pesan cada uno de estos conceptos en los votantes?

-Son importantes distintas cosas en los votantes: para los del oficialismo su elección se explica mejor por profundizar la democracia, de algún modo no volver al kirchnerismo, es un voto también más anclado en valores para lograr una mayor institucionalidad e inserción de Argentina en el mundo, como la posible llegada de inversiones extranjeras.



Y, por otro lado, aquél que se inclina por votar a los Fernández está más anclado a lo económico, como recuperar el trabajo, incrementar el consumo interno, que baje la pobreza, que haya distribución del ingreso, entre otros aspectos afines.

-¿Cuánta gente puede mentir en una encuesta?

-Diría que no es cuántas personas pueden mentir descaradamente, sino en una muestra de 1.000 casos se corrobora que la cantidad de gente que puede falsear la respuesta es una proporción muy acotada en ese total. Además, cuando el relevamiento es realizado a través de un panel de casos, cuando uno va conociendo de algún modo otras variables de las personas se pueden implementar medidas de control para detectar casos de respuestas fraudulentas.

-¿Qué técnicas utilizan para hacer estas mediciones?

-La técnica online es la que permite salir a medir de forma más rápida y eficiente los anuncios políticos, como ocurrió en el caso de la candidatura de Alberto Fernández. Igual una encuesta es una foto de un momento, entonces cuando se habla de un candidato que tiene chances de ganar una elección, más que sacar una foto lo que ayuda es acompañar ese proceso de campaña. O sea, ver cómo va cambiando el electorado de acuerdo a lo que se comunica y los cambios en el humor social.

Por eso, es muy difícil estandarizar una encuesta, porque no es lo mismo hacerla en la campaña a presidente en 2019 en Argentina que en Bolivia o en el Reino Unido. Entonces ahí vuelvo a hacer hincapié en el rol de investigador para analizar el contexto y ver las necesidades de la sociedad.

-¿Que tiene que tener una investigación para predecir resultados semejantes a lo que ocurra luego en la realidad?

-Toda encuesta es un pronóstico, y cuando se habla de resultados probabilísticos están sujetos a un margen de error. Entonces, la encuesta termina dando un rango de estimación de voto, cualquier valor que obtenga ese candidato entre esa franja significa que la encuesta acertó el pronóstico. El resultado publicable de una encuesta es uno de los que están dentro de la estimación del estudio. Con lo cual, siempre hay que ver el margen de error.-