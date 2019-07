Picante cruce entre Dujovne y Alberto F. : "no te has moderado nada", disparó el ministro

El precandidato del Frente de Todos y el ministro de Hacienda tuvieron una fuerte discusión en Twitter sobre sobre el déficit fiscal y la deuda externa

A sólo 18 días de las PASO, la campaña electoral se instaló en uno de los aspectos que más incomodan al gobierno: la economía. Quien logró su cometido fue el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien mantuvo un fuerte cruce a través de la red social Twitter con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

En ese contexto, el funcionario cargó contra el compañero de fórmula de Cristina Kirchner y aseguró que no se ha "moderado nada".

"Alberto: evidentemente tu posición frente a la verdad de los datos sigue siendo la misma que cuando interviniste el INDEC. Seguís tergiversando las cifras como entonces. No te has moderado nada. Hoy los datos están disponibles para todos. Ya no hay lugar para mentiras. Cambiamos", indicó Dujovne en su cuenta de la red social Twitter.

El titular de la cartera de Hacienda se tuvo que subir al ring para pelear mano a mano con el precandidato presidencial del Frente de Todos por la herencia que dejó el kirchnerismo y la que recibirá el próximo gobierno.

La disputa se inició luego de la visita de Fernández al programa "Desde el llano", que se emite por TN, y comparó varios datos económicos de 2015 con los de ahora. Allí dijo que el déficit fiscal que había dejado la administración kirchnerista era de 1,8% del Producto Bruto Interno y que durante la gestión de Mauricio Macri ascendió a 6%.

Entonces, Dujovne, quien hasta entonces se mantenía apartado de la campaña electoral, se vio forzado a salir a refutar esos números a través de las redes sociales.

El funcionario de Cambiemos aseguró que el desequilibrio de las cuentas públicas con el que se fue Cristina había alcanzado el 3,8% y que, si se sumaban "cuentas sin pagar" y el déficit provincial, esa cifra había sido de 8%.

Horas más tarde, Fernández se hizo eco de estas aseveraciones, a las que consideró compuestas por "falsedades", y se propuso responder "punto por punto".

"Los datos de las Cuentas de Inversión muestran que el déficit primario de 2015 era de 1,8% del PIB y el financiero del 3,7%. Este cálculo incorpora las utilidades del BCRA (1,3% del PIB en 2015) al igual que lo hizo el actual Gobierno en los prospectos de deuda que emitieron", planteó el precandidato también desde Twitter.

Sobre la nota que adjuntó Dujovne, apuntó: "El ministro plantea también que el déficit de 2015 era del 8% y cita un texto de un blog, el cual está plagado de errores técnicos y hasta sugiere que los pagos de intereses debían estar valuados al dólar blue, como si el Gobierno pagara deudas comprando dólares en una cueva".

Es recomendable que el ministro examine con mayor detenimiento la técnica presupuestaria, antes que basarse en artículos de blogs. Tal vez así evite el papelón de tener una inflación en el primer semestre que ya equipara a la proyectada para todo el año en el Presupuesto 2019. — Alberto Fernández (@alferdez) July 23, 2019

Fernández agregó que "el argumento de que el gobierno de Macri se endeudó para financiar el déficit fiscal es falso", al exponer que "el déficit de 2015 era de USD 16.800 millones. La deuda creció hasta abril de 2018 (dos períodos fiscales) en USD 100.000 millones, casi seis veces el déficit fiscal heredado".

"Lo único que muestra esta política económica es impericia y negligencia. Los costos los paga el pueblo argentino con menos trabajo, más pobreza, ajuste y deudas que deberán pagar varias generaciones. El problema no es la herencia que recibieron. El problema es Macri", concluyó.