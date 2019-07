Video: el actor Luis Brandoni se enfureció en un avión de Aerolíneas Argentinas

Al finalizar un vuelo, cuando el comandante se refiere a la situación crítica del sector aerocomercial, se escuchan silbidos, gritos y frases en contra

Desde hace unos días, al concluir cada vuelo el comandante de la nave comienza a leer un comunicado crítico sobre la situación aerocomercial a través de altoparlantes.

Sin embargo, en esta oportunidad algunos pasajeros repudiaron el accionar del piloto. Entre esos pasajeros, se encontraba el actor Luis Brandoni, reconocido militante de la Unión Cívica Radical, partido que se encuentra dentro de la alianza de Juntos por el Cambio.



Se trata de un vuelo de Aerolíneas Argentinas (AA), en el cual se escuchan silbidos, gritos y frases contrarias a lo que estaba diciendo el comandante, y en particular la voz del actor.



En medio de la silbatina generalizada, se escucha a Brandoni que dice "acá no, acá no", mientras que otro hombre, más cercano a la cámara que grabó lo ocurrido, opina que el suceso era "democrático", de manera sarcástica.

Te puede interesar Un video muestra a Alberto Fernández agrediendo a un hombre en un bar

"Defienden los privilegios y a todos los chorros que se robaron el país", agrega otro de los usuarios que reacciona en contra de la actitud del piloto.

Te puede interesar La explicación de Alberto Fernández sobre el video de la pelea que circuló por las redes

"A mí no me van a contrabandear estos chorros, ¡fuera, cállese la boca!", gritó el actor. Y agregó: "Tienen diez pilotos por avión, son un desastre. Defienden los privilegios y a todos los chorros que se robaron el país".



Posteriormente, el artista inició una discusión con los pasajeros que estaban más próximos a él, ya que algunos se sumaron al repudio hacia el mensaje de los pilotos, mientras que otros los apoyaron argumentando que están defendiendo la línea de bandera y que son trabajadores como cualquier otra persona.

Esta semana, los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) resolvieron leer al final de cada vuelo un comunicado dirigido a los pasajeros, en los que cuestionan la política aerocomercial del Gobierno, decisión que desde Aerolíneas Argentinas criticaron por considerar que coloca a los pasajeros como "rehenes" al tiempo que "utiliza los bienes del Estado con fines políticos".



"Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informales sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias", dice el comunicado.

"Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya, agradecemos su comprensión", concluye.



Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron que lamentan "la situación que algunos pilotos están haciendo vivir a sus pasajeros, quienes terminan siendo rehenes de la campaña política que algunos dirigentes sindicales hacen usando bienes que son de todos los argentinos".



El titular de APLA, Pablo Biró, definió hoy en declaraciones radiales que se trata de una estrategia de comunicación, como "un medio de difusión más" que se suma a la actividad que realizan a través de las redes sociales, videos y asambleas.



Por su parte, fuentes del Ministerio de Transporte indicaron a Télam que "Biró está utilizando una vez más a pilotos y aviones de Aerolíneas Argentinas para hacer campaña a favor de Cristina Kirchner" y que "los pilotos abusan de su posición de poder dentro del avión, poniendo en juego la seguridad de los pasajeros".