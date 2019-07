"En el exterior ven con preocupación a Argentina, pero vamos a ganar en todo el país"

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, dijo estar convencido de que tendrán "un gran resultado en las PASO"

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, advirtió que en el exterior "miran con mucha preocupación el futuro" de la Argentina ante la hipótesis de un triunfo electoral del kirchnerismo pero vaticinó que la coalición oficialista "ganará en todo el país en primera vuelta".



El senador peronista, acompañado por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, hizo declaraciones a la prensa en Tucumán, donde se reunió con los candidatos locales a diputados nacionales del frente electoral que encabeza el presidente Mauricio Macri y con empresarios provinciales.



"Veo muy bien a los candidatos tucumanos pero al que veo excelente es al presidente Mauricio Macri", destacó Pichetto.



Y, en ese sentido, aseguró: "Vamos a ganar en todo el país, estoy convencido de que tendremos un gran resultado en las PASO y esto se termina en la primera vuelta",



Pichetto y Frigerio visitaron la Federación Económica de Tucumán (FET) junto al candidato a diputado nacional Domingo Amaya y al legislador José Cano.



El senador rionegrino destacó que "el gobierno nacional, con el esfuerzo del ministro Frigerio, ha logrado un presupuesto de déficit cero que comenzó a ordenar las cuentas argentinas después de la crisis de 2018".



"Ahora la economía tiende a lograr un nivel de estabilidad con el tipo de cambio, luego de un mes de abril con gran volatilidad", añadió.



El precandidato a vicepresidente del frente gobernante advirtió además que "los sectores externos miran con mucha preocupación el futuro de la Argentina".



"Ellos no quieren que vuelvan las economías cerradas, de fuerte intervención estatal, como ocurrió en los últimos cuatro años de la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), donde la economía privada no creció", aseveró.



En ese contexto, dijo que "lo único que se generó fue aumento del gasto de la seguridad social y del sector previsional, que constituyen casi el 65% del presupuesto total del país", y manifestó que "en ningún lugar del mundo los porcentajes destinados a la seguridad social tienen niveles tan altos".



Sostuvo que para abordar esa problemática "se requiere de voluntad y de la decisión común de los argentinos" y explicó que "por eso hemos decidido abrirnos y convocar a parte del peronismo para que nos acompañe".



"El gobierno que viene tiene que tener masa crítica y volumen parlamentario para votar leyes importantes que impulsen desarrollo y hagan bajar la carga impositiva para permitir que las pymes tengan relaciones laborales más flexibles", remarcó.



Pichetto resaltó que "la Argentina necesita la unidad nacional para superar el pasado y construir el futuro".



Por su parte, Frigerio sostuvo que "tenemos grandes expectativas para los comicios porque estamos seguros de que la Argentina no va a volver atrás".



El ministro del Interior afirmó que el gobierno de Macri "será recordado como el más federal de la historia argentina porque ningún otro le transfirió más dinero a las provincias". Y destacó que "esto no es un tema de opinión ni del discurso sino de hechos concretos".



"Las obras hoy se realizan donde hacen falta y no por el color de la camiseta política partidaria del que gobierna una provincia o un municipio", explicó.



El funcionario nacional recordó que "eso antes no ocurría y ojalá podamos sostenerlo en el tiempo porque repercute a favor de los argentinos".