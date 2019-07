Sergio Doval: "Hay un cambio cultural muy fuerte, hoy todos los candidatos se corren a la derecha, incluso Alberto Fernández"

El director de la consultora Taquion conversó con IProfesional sobre las posibilidades electorales de los principales candidatos y sus estrategias

A tan sólo dos semanas para las PASO, iProfesional entrevistó a Sergio Doval, director de la consultora Taquion, para profundizar sobre las posibilidades electorales de los principales candidatos y sus estrategias de campaña.



Este experto es investigador desde hace 17 años en la Universidad Abiertas Interamericana (UAI), y hace cuatro años creó la consultora. Desde allí tuvo como hito anticipar en 2017, ante los comicios legislativos, que ganaba Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires.



Doval también asesoró a distintos candidatos en las elecciones provinciales de Tucumán, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Córdoba, entre otros distritos.

Este es el resumen de su dialogo con iProfesional.

-A pocos días de las PASO, ¿qué aspectos de la campaña le están llamando la atención?

-Hay un tema que no se está hablando demasiado y se está destacando, que tiene que ver con un cambio cultural muy fuerte en la sociedad desde 2015 a esta parte, que es que se "derechizó". O sea, en la campaña de hace cuatro años atrás Macri se había "peronizado" al prometer Fútbol para Todos y que iba a mantener los planes sociales, y ahí todos se corrían hacia la izquierda. En cambio, hoy todos se están yendo hacia la derecha, incluso Alberto Fernández, y aparece un elemento como Espert.

Hay demandas sociales propias del momento actual que vivimos que hace que empiecen a aparecer determinadas demandas que están mucho más asociadas a un "liberalismo capital" que está afectando a los votantes. Si no, no se explicaría la intención de voto a Espert de 4%, o a Gómez Centurión, con un volumen de votantes importante. Hay demandas que tienen que ver con las fronteras, la apertura de mercados, aparecen determinados datos que muestran que se está derechizando la sociedad. La izquierda pura está desapareciendo.

-¿Por qué está ocurriendo este fenómeno?

-Creo que hay un contraste que es Venezuela, que acá se le dio mucha presencia indicando que al final del camino del populismo se encuentra ese modelo. También los hechos en Brasil asociados a la corrupción pusieron en duda a ese tipo de gobiernos. Ese elemento en conjunción con el discurso del Gobierno que está más plantado con la apertura del mercado, los fenómenos sociales que aparecieron –como Trump o Bolsonaro-, que indica que hay una radicalización y hartazgo de la política, mensaje que viene expresando acá Espert o Milei, con otro tipo de propuestas. De hecho, comparten el mismo segmento que el Frente de Todos o Cristina, que son los jóvenes que buscan una voz de ruptura y de choque contra el sistema de monopolios.

-¿Igual es evidente que a nivel local hay una polarización muy marcada?

-Hoy la polarización se está comiendo todo, la grieta funciona de forma extorsiva y centrífuga. Es extorsiva porque llama a votar a cualquiera que pueda ganarle al otro que se odia, sea quien sea, y que puede volver. Entonces ese proceso termina siendo también centrífugo, porque las personas se van para un polo u otro. Por eso se está viendo que la demanda social para salir de la grieta es inmensa, casi la mitad del país está harta de Macri o Cristina. Y la opción intermedia, que puede ser Lavagna y Urtubey, les falta volumen de votos para que tengan fuerza.

-¿Qué escenario electoral observa hoy?

-El Gobierno sigue creciendo y hay un estancamiento de Alberto Fernández, que también está mostrando una campaña que, en términos generales, es muy pobre. Creo que eso está dado por bastantes herramientas, como que el financiamiento a la política puso bastantes recaudos sobre cómo se deben trabajar las campañas, algo que me parece muy sano, pero también hay una parte que tiene que ver con que no se vive un clima eleccionario. Estamos a pocos días de la elección y se habla poco. Hay una parte de la sociedad que busca otras opciones, pero no las encuentra porque hay una parte de los medios que no están hablando de terceras opciones, sino que solo se menciona a Macri y Cristina.

-¿Tienen algunos datos para mencionar?

-Tenemos a la fórmula de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner dos puntos arriba de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Allí se debe tener en cuenta en las encuestas que cerca del 30% de la gente decide su voto la última semana, y casi la mitad (hasta 15%) directamente lo decide en el cuarto oscuro. Entonces es difícil pensar qué va a pasar con los indecisos. A ello se suman los cambios y percepciones en la sociedad, que muestran un desapego, y son tan dinámicos, confusos y complejos que marcan que es difícil pensar que una encuesta termine brindando un resultado certero, más allá del número científico real que existe.

-Algunos analistas opinan que pelear desde atrás le sirve al Gobierno para poder ganar en primera vuelta, ¿qué opina?

-Al Gobierno le genera mucho más beneficio perder por un par de puntos, aunque no digo que ésta sea la estrategia del oficialismo, porque debe querer ganar en primera vuelta, pero es mejor para ellos eso porque si la tercera opción no se muestra favorecida todos esos votos van a ver con miedo la posible vuelta de Cristina y pueden ir hacia Macri, que se planteó con una apertura con la incorporación de Pichetto y Lousteau.

-En la conformación de las listas, ¿qué estrategias contribuyeron o restaron en cada fórmula?

-Fue negativo al final lo de Alberto Fernández, porque él no terminó empujando el techo de Cristina mucho más para arriba. Al principio el golpe de efecto fue muy bueno por lo novedoso, algo que desestabilizó al sistema, el tema es ver cómo van madurando. Alberto es un político de raza y un gran operador, pero el problema es que el traje de candidato es otra cosa, porque es complicado, desgastante y cansador. Es difícil repetir tantas veces el mismo discurso, dormir tres horas, querer llegar a cumplir con todo, y quizás se ve eso en estos momentos cuando se generan tensiones con la prensa, en una persona que era tranquila. Además, tiene un doble trabajo por el desconocimiento nacional que tiene su figura.

-¿Y cómo califica la estrategia del Gobierno?

-El Gobierno viene planeando la campaña desde hace mucho tiempo, y tuvo una muy buena respuesta al anuncio del Frente de Todos de sumar a Alberto Fernández. Además, Cambiemos está mucho más asociado a los voluntarios, una apuesta a los que se llama como promotores del voto y a los argumentos que puedan defender. También hay que rescatarle comunicacionalmente y estratégicamente un elemento fundamental, que es el totalitarismo a la hora de obedecer órdenes.

Es decir, una conducta de mantenerse en el mismo lugar, el orden, previsibilidad y una bajada muy ordenada entre todos sus candidatos es lo que le juegan a favor al oficialismo. Algo que no se ve en otras fuerzas. Por eso, lo mejor que tiene el Gobierno es no ir detrás de la ansiedad propia de hacer las cosas ya y en dejar que los procesos sociales decanten.

-Del Frente de Todos mencionaba la decisión de sumar a Alberto Fernández, ¿qué otros puntos destaca?

-Ahí hay temas propios cómo la presentación de Alberto Fernández, cuando primero él tiene que compartir un archivo hacia atrás en el que fue muy crítico con Cristina Fernández de Kirchner. A eso se suma la inclusión de Sergio Massa, que trae territorialidad y posiblemente el aseguramiento de algunos votos en muchos distritos, pero también trae otros elementos como la política cuidándose a sí misma. Respecto de la campaña, Alberto empezó a trabajar apenas se enteró que iba a ser candidato, tiene poco tiempo haciéndolo.

Sí me parece buena la campaña de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires en términos de "novedoso", sobre todo porque su público es el joven, y al dar algo distinto hace que se hable de él. El problema es que si él solo es el disruptivo con un conjunto de gente que no lo es, ahí sí hay una incongruencia comunicacional y termina siendo confuso el mensaje, por lo que se pierden las buenas intenciones.

-Hablando de eso, ¿cómo ve la disputa en la provincia de Buenos Aires?

-Nosotros tenemos una diferencia de entre ocho a diez puntos a favor de Mar