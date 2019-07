Macri, durante su visita a San Luis: "Estamos más cerca de no parar de crecer por los próximos 20 años"

El jefe de Estado dijo que con los municipios es "importante trabajar juntos por la gente, aunque pertenezcamos a distintos espacios políticos"

El presidente Mauricio Macri destacó este jueves la importancia de "trabajar juntos por la gente aunque pertenezcamos a partidos distintos", aseguró que "todos hemos decidido cruzar el río del pasado al futuro" y dijo que "estamos más cerca de no parar de crecer por los próximos 20 años".



Así lo expresó durante una recorrida por las obras de renovación del Parque Urbano en la ciudad sanluiseña de Villa Mercedes, localidad donde antes había visitado un espacio para la primera infancia.



Acompañado por el intendente de Villa Mercedes, Mario Raúl Merlo (PJ), el jefe de Estado dijo que con los municipios es "importante trabajar juntos por la gente, aunque pertenezcamos a distintos espacios políticos", porque lo "importante es poner al Estado y los gobiernos al servicio de la gente".



"Hace tres años y medio que estamos trabajando para que el Estado genere las condiciones para el desarrollo de cada argentino", expresó el presidente y manifestó que se trata de "Un desarrollo federal para que la Argentina sea federal en los hechos y no en los discursos, y llegue a cada uno de los rincones del país".



"Muchas gracias por esta obra. Métanle que viene muy bien", les dijo Macri a los obreros que trabajan en la renovación del Parque Urbano, donde elogió al intendente por la maquinaria y la comparó "con la Fórmula 1".



El presidente llegó al acto acompañado por la primera dama, Juliana Awada, la ministro de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, el senador nacional y ex gobernador de San Luis Claudio Poggi, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.



El primer mandatario en su discurso subrayó que se han realizado "kilómetros de ruta como nadie lo ha hecho en la provincia de San Luis" y destacó que el aeropuerto de esa provincia "tiene un 73% más de visitantes respecto a 2015: tenemos que seguir ampliando el aeropuerto".



También puso de manifiesto otros avances, como las obras de ampliación de la Universidad Nacional de San Luis, porque, dijo, "necesitamos que la educación llegue a cada rincón de la Argentina y la mejora en la conectividad del 4G, que es muy importante para el desarrollo".



"Esto lo estamos haciendo juntos porque los protagonistas de todo esto son ustedes, los puntanos, los argentinos; los que creemos que merecemos y tenemos que aspirar a otro futuro. Y claro que se puede porque todos hemos decidido cruzar el río del pasado por futuro y estamos más cerca de no parar de crecer los próximos 20 años", sostuvo.



El nuevo parque de Villa Mercedes consta de 23 kilómetros y será un área urbana, deportiva, cultural, histórica, paisajística y turística.



El presidente llegó a San Luis desde Córdoba, donde por la mañana estuvo en Río Cuarto para concluir una visita de dos días, que incluyó actividades en las localidades de San Francisco y Arroyito, y una cena en un restaurante de la zona céntrica de la capital con el gobernador Juan Schiaretti.



Se alojó junto a su esposa en un hotel cercano al aeropuerto desde donde partió esta mañana hacia Río Cuarto en un helicóptero, para supervisar los avances de una planta depuradora de efluentes cloacales que beneficiará a más de 190 mil vecinos de esa ciudad.



"Nunca un presidente vino tantas veces en su mandato a visitar la provincia y lo hago convencido que desde acá estamos impulsando con mucha fuerza este cambio de la Argentina. Córdoba es el motor del país", manifestó.



También visitó el predio de la empresa de productos alimentarios Jumalá y un centro de jubilados, acompañado por la ministra de Desarrollo Social de la Nación.