"He visto gente que ha sido víctima del terrorismo de Estado tenerle miedo a Cristina", reveló Martín Lousteau

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, criticó el modelo de economía kirchnerista: "Se van a enfrentar con un país que no tiene plata. El kirchnerismo encontró una economía en rebote, crecía mágicamente. Después siguió inyectando cada vez más gasto, duplicó el gasto. Incrementó 80% la presión tributaria y tampoco repartía a las provincias. Después vino la soja, después estatizaron las AFJP, después agarraron las reservas del Banco Central y después, emitir. Voy repartiendo sin pensar en las consecuencias. Subordinación permanente del largo al corto plazo".



"Si lidian de la misma manera que en la etapa de Cristina, no hay más para manotear", resaltó Lousteau en una entrevista en Radio Mitre.

A su vez, criticó con dureza el desempeño de Axel Kicillof como Ministro de Economía: "Durante el segundo mandato de Cristina el ingreso por habitante cayó un 3%. Esto que tiene la receta mágica para que la provincia crezca es mentira. Todas las negociaciones que le vi hacer a él fueron malas. Cuando pagó por YPF le dije estás pagando carísimo: pagó el doble de lo que vale hoy. Las malas decisiones de Kicillof como ministro son el total de la deuda de la provincia de Buenos Aires".



Por otro lado, el candidato a senador subrayó que este Gobierno puede ser "el primer gobierno no peronista que va a terminar un mandato desde Alvear y puede ser, el primero en ser reelecto después de Yrigoyen". Por otro lado, tal como afirmó Lousteau, a la mayoría de los gobiernos populistas los derrota su propia crisis. Sin embargo, al kirchnerismo "le ganaron antes".



Lousteau reveló algunos de los conflictos y encontronazos que mantuvo con la ex presidente y Guillermo Moreno durante su mandato como ministro de Economía: "Cristina quería que anunciara el Indec de Moreno, un nuevo IPC y yo me negué. Moreno había excluido un montón de cosas del nuevo IPC y lo justificaba diciendo porque somos un Gobierno peronista y medimos lo que consumen los peronistas: Los que consumen los de arriba no lo contamos y los que no tienen trabajo no los contamos’".



"He visto gente que ha sido víctima del terrorismo de Estado tenerle miedo a Cristina", afirmó el diputado. "No te insulto porque no te conozco lo suficiente", le dijo Cristina Kirchner a Lousteau luego de que él se negara a firmar una resolución de Guillermo Moreno.

A su vez, cuando Martín Lousteau le planteó a la ex presidenta que había un problema serio con la inflación, ella le ordenó "andate del despacho". "Si un ministro de Economía no le puede decir que hay problemas con la inflación a la presidenta, para qué quiere un ministro de economía", se preguntó Lousteau.