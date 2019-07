Verónica Magario cargó contra Vidal: "Es una madre que no tiene sensibilidad"

La compañera de fórmula de Axel Kicillof en la pelea por la gobernación de la Provincia dio detalles de su relación con María Eugenia Vidal

Verónica Magario, actual intendenta de La Matanza y precandidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires en la boleta que lidera Axel Kicillof, criticó duramente a María Eugenia Vidal.

La dirigente del Frente de Todos cargó contra la actual gobernadora y afirmó que su gestión fue "peor que la de Daniel Scioli".

Además, afirmó que Vidal es una madre "que no tiene sensibilidad", durante una entrevista en el programa del periodista Luis Novaresio.

En relación a su vínculo con formal con la gobernadora, afirmó que la relación es "inexistente".

"La última vez que la vi fue en abril de 2016; la llamé por teléfono varias veces pero me derivó a sus ministros", relató.

Magario también buscó dejar en claro la cercanía entre Vidal y Macri, un aspecto que ha venido complicando a la gobernadora en las encuestas. En este sentido, afirmó: "Políticamente creo que siempre ha estado al lado de Macri, hizo lo mismo en la Provincia que Macri en la Nación".

"Personalmente no la conozco, siento que es una mujer, una madre que no tiene sensibilidad. Me da mucha pena eso, porque cuando uno llega a esa función tenemos un plus: es que somos madres y sentimos la necesidad de contener y de solucionar. Ella no ha encontrado soluciones, siento que no ha gobernado la Provincia, ha hecho lo que Macri le ha dicho".

Además, la intendenta de La Matanza comparó desfavorablemente a Vidal con el exgobernador Daniel Scioli.

"La provincia no estaba en estas condiciones, pasamos del 7% al 12% de desocupación. Su gobierno ha sido peor que el de Scioli", sentenció.