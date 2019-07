Cristina Kirchner, en San Juan: "Nunca me olvidaron porque nunca los traicioné

La precandidata a vicepresidente por el Frente de Todos encabezó un acto en esa provincia, acompañada por el gobernador Sergio Uñac

La precandidata a vicepresidente Cristina Kirchner estuvo en San Juan para encabezar en el estadio Aldo Cantoni un homenaje por los 67 años de la muerte de Eva Perón, una de las máximas referentes del Partido Justicialista.



Acompañada por el filósofo Eduardo Peñafort, Cristina Kirchner aseguró: "Para quien ha militado desde muy joven, siempre en el mismo lugar, este recibimiento y poder mirarlos a los ojos con la convicción de que nunca me olvidaron porque nunca los traicioné. Esa es la vinculación entre el pueblo y los dirigentes, poder mirarlos a los ojos y decirles gracias".



En el comienzo de su discurso, y ante la mirada del gobernador Sergio Uñac, el diputado y ex mandatario sanjuanino José Luis Gioja, y la senadora Anabel Fernández Sagasti, Cristina Kirchner dijo que "cada vez que uno ve la representación de Evita, cuando una escucha esos discursos que marcaron etapas históricas y siguen conmoviendo, Evita sigue teniendo una actualidad muchas veces triste".



A continuación, afirmó que "lo más conmovedor de Evita es cuando dice que cuando los ricos piensan en pobres piensan en pobre y les dan las cosas usadas".

"Se la criticaba mucho porque construía los hogares para los chicos con los mejores muebles y cortinados, pedía que les cambiaran la ropa cada seis meses, pero ella explicaba el concepto de la dignidad de los pobres, que tienen derecho a tener las mismas cosas", agregó.



En esa línea, destacó: "Esto también pasa ahora cuando te quieren convencer de que tenés que tomar algo parecido a la leche en vez de leche como toman ellos", una referencia que se vincula con su reciente crítica hacia el surgimiento de marcas "Pindonga" y "Cuchuflito".



En el cierre, la ex Presidente se refirió a su última visita a la provincia en 2013: "Guardo recuerdos imborrables, cuando vinimos con Néstor (Kirchner), yo era candidata a presidenta, vinimos a inaugurar el centro cívico. Cuando Néstor habló, el Flaco (en referencia a Gioja) le había pedido el estadio de fútbol. Me acuerdo de que cuando habló, Néstor le dijo que lo íbamos a hacer y él iba a venir a inaugurarlo como primer damo. No alcanzó a venir, pero lo inauguramos. Lástima que no lo pudo ver".



En ese sentido, concluyó: "Para quien ha militado desde muy joven, siempre en el mismo lugar, este recibimiento y poder mirarlos a los ojos con la convicción de que nunca me olvidaron porque nunca los traicioné, esa es la vinculación entre el pueblo y los dirigentes, poder mirarlos a los ojos y decirles gracias".



Luego de este homenaje, Cristina Kirchner tiene previsto viajar a Mendoza, donde hará una nueva presentación de su libro Sinceramente, y se espera un apoyo de su parte a la candidatura de Anabel Fernández Sagasti, que compite por la Gobernación en esa provincia contra el radical oficialista Rodolfo Suárez.