Matías Lammens: "Es una locura comparar a un femicida con una buena persona"

El candidato a jefe de gobierno del Frente de Todos, Matías Lammens cuestionó los recientes dichos de Aníbal Fernandez sobre María Eugenia Vidal. "No estoy de acuerdo para nada, me parece una locura. Uno puede tener todas las diferencias políticas del mundo, pero que es madre de familia, una buena persona, me parece una locura, una demencia", opinó.



Lammens se refirió al espacio político que integra y, aunque se separó del kirchnerismo, destacó el gesto de Cristina Kirchner de haberse "corrido" en la fórmula electoral. "Siempre estuve en contra de la grieta, porque me parece que es una trampa electoral en la cual nos empujaban a caer. Creo que el gesto de Cristina colabora a 'desengrietar'", dijo.



Asimismo, consideró como una "muestra de pluralidad" que hayan aceptado su candidatura. "Mi caso particular: yo a Cristina Kirchner no la conozco, tampoco a Máximo Kirchner, nunca hablé ni por teléfono con ellos. A mí me llama la atención que hayan aceptado mi candidatura sin conocerme", señaló a LN+. Y agregó: "El Frente de Todos tiene muchas voces que antes han confrontado al kirchnerismo y creo que es un gesto de apertura importante".



Por último, el presidente del club San Lorenzo de Almagro dijo que mantiene un diálogo diario con su amigo Marcelo Tinelli, afirmó que él conoce sus convicciones y que Tinelli tiene en claro que él no es kirchnerista. Sobre esta calificación que se le impuso luego de formar parte del Frente de Todos, dijo: "No es una adjetivación ni buena ni mala, solo que no me corresponde porque no lo soy", insistió.