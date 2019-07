Cristina Kirchner contra la política de Macri: "Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela"

La ex Presidente presentó su libro ‘Sinceramente’ en Mendoza y se refirió a la situación que se vive en la Argentina con el actual gobierno

En su gira editorial y de campaña por la presentación de su libro 'Sinceramente', Cristina Kirchner profundizó sus críticas a la gestión de Mauricio Macri y aseguró: "Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela".



"Si estas políticas siguen cuatro años más, no van a quedar ni pasas de uva. Eso es maltrato, que la gente no pueda comer en un país como Argentina, que produce comida para 400 millones de personas, es maltrato. No estamos en África en algún páramo del desierto. Si producimos para 400 millones no podemos tener argentinos con problemas de hambre", aseguró la ex mandataria acompañada por el escritor Marcelo Figueras.



La senadora nacional comparó a la Argentina con otros países de la región en materia alimentaria, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.



"En 2014, Argentina había llegado a estar entre los países de hambre cero y ahora está con problemas alimentarios. Nos marca a Guatemala, a Venezuela y a Argentina… Venezuela y Argentina. Se acuerdan… que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela. Bueno, sorry, hoy con la comida, estamos igual que Venezuela", sostuvo la candidata a vicepresidente del Frente de Todos.



Por otro lado, la ex mandataria se refirió a las declaraciones del economista Guillermo Calvo, un prestigioso académico de la Universidad de Columbia (EEUU). En ese reportaje, el especialista se refirió en tono muy crítico a la gestión de Mauricio Macri y definió: "No estoy a favor de Cristina (Kirchner) ni de su gente, pero debo reconocer una cosa: si sube Cristina, ella puede mirar para atrás y decir 'miren el lío que nos dejó este hombre y ahora yo tengo que hacer el ajuste que él debió haber hecho y que no hizo'. La ventaja de la izquierda en esas situaciones es que la oposición es la derecha, y ellos hacen política de derecha (…) Sí. De repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente (…) Porque va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo".



"Con Alberto (Fernández) hablamos de las declaraciones de Calvo, que me sorprendieron. Esto es tan horrible que ni los economistas ortodoxos lo defienden. Y eso que no tiene ningún pelo de tonto, y eso que llama Calvo. Esto revela el grado de deterioro que debe tener el Gobierno…", afirmó la ex Presidente.



"Este blindaje mediático no es gratuito ni ideológico. Tiene una valoración, son 60 mil millones de dolares en LELIQs", completó en la localidad de San Martín.



Cristina Kirchner estuvo a las 16 en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, en el Parque Agnesi del departamento mendocino de San Martín. La actividad significó también el respaldo a la postulación de su colega en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, a la gobernación de la provincia, según Infobae.



Durante el evento, la ex jefa de Estado cuestionó también el aumento de precios y volvió a mencionar la polémica por las segundas marcas, a las que bautizó "Pindonga" y "Cuchuflito".



"Que la gente no pueda comer en la Argentina es maltratato. No estamos en África o en algún páramo del desierto donde no hay nadie. Somos un país que producimos alimentos para 400 millones de personas", afirmó. "Los hijos del presidente y de la gobernadora, ¿toman leche que no es leche o toman leche de la buena?", se preguntó.