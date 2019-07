"Penosa": Kicillof se despegó de Aníbal Fernández por la comparación de Vidal con Barreda

"Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones", aclaró el candidato K

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, marcó este fin de semana sus diferencias con el ataque verbal de Aníbal Fernández a a María Eugenia Vidal, a quien comparó con el femicida múltiple Ricardo Barreda.

"La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política", dijo el exministro de Economía.

Con estas declaraciones, el exministro de Economía se suma a las posturas tomadas por el precandidato a jefe de gobierno porteño del kirchnerismo, Matías Lammens, y el diputado Facundo Moyano, que criticaron a Fernández por sus dichos.

Te puede interesar Facundo Moyano cruzó a Aníbal Fernández por "dañar la campaña de Kicillof"

El viernes pasado, el excandidato a la gobernación bonaerense y ahora postulante a concejal de Pinamar criticó a la gobernadora Vidal en diálogo con Futurock y recordó una frase de la campaña de 2015 de Cambiemos.

"Se acuerdan que hacían una publicidad que decía: ¿A quién le confiaría a sus hijos usted, a Vidal o a (Aníbal) Fernández?", dijo el exministro y continuó: "Yo, ¿sabés a quién no se los confío? A ella. Después veo con el resto, qué se yo, por ahí se los dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate".

Así, Fernández aludió al cuádruple femicida que el 15 de noviembre de 1992, en la vivienda familiar de La Plata, mató con disparos de escopeta a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas.