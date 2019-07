Frigerio: "Kicillof fue el responsable de esta inercia inflacionaria y estos desbarajustes"

"Pensar que la inflación no tiene nada que ver con los fenómenos monetarios es un error muy grave para alguien que hace políticas públicas", dijo Frigerio

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, analizó la "herencia" recibida del kirchnerismo y culpó al exministro de Economía y actual candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inflación.

"Pensar que la inflación no tiene nada que ver con los fenómenos monetarios es un error muy grave para alguien que hace políticas públicas en Argentina", dijo el funcionario de Cambiemos en Perfil.

Y luego señaló: "Axel Kicillof fue el responsable de haber dejado al país con esta inercia inflacionaria y con estos desbarajustes".

Frigerio también habló sobre a calificación de "marxista" que el extitular del Palacio de Hacienda de Cristina Kirchner se ganó por parte de un exaliado K y actual rival, Miguel Angel Pichetto, actual compañero de fórmula de Mauricio Macri.

"Creo que él en algún momento se autodefinió como marxista y keynesiano. Mi opinión es que, más allá de su capacidad académica, no fue un buen funcionario del área económica", indicó.

Y explicó: "Hay una enorme diferencia entre la formación intelectual y académica de un economista y su gestión en la práctica. Uno puede sentirse más identificado con algún libro de John Keynes, de Carlos Marx, de Milton Friedman pero sería un gran error dejar que las ideas, o mejor dicho las preferencias del punto de vista académico, influyan en tu gestión como economista. Allí tenés enormes responsabilidades. Y se necesita de un gran pragmatismo para resolver los problemas concretos de la gente".

"Un gobierno tiene que planificar y programar las políticas públicas. No tiene que entrometerse en el mercado, ni reemplazarlo. Tiene sí que aparecer cuando aparecen las fallas del mercado. Sí tiene una enorme capacidad de planificar y programar. Mi abuelo (el dirigente desarrollista que fue clave durante el gobierno de Arturo Frondizi), siempre hablaba de un Estado chico pero fuerte, inteligente, con capacidad de respuesta. No tiene que ser omnipresente. No hay ejemplos en el mundo de gestiones exitosas aplicando esa fórmula", insistió.

"Para distribuir, primero hay que generar riqueza. Si no se entiende eso, es imposible tener éxito en la gestión económica", recalcó.

"No lo digo yo, Alberto Fernández lo enunció con claridad en un reportaje", aclaró marcando lo que podría ser una interna dentro del equipo de sus rivales, el Frente de Todos.

E insistió: "No sé si tienen la misma visión".

"Pero no es relevante -aseguró- Porque aquí hay una persona que manda y es Cristina Fernández de Kirchner. Ella determinó quién es el candidato a presidente de su espacio. De eso, no hay dudas, más después de ver cómo se conformaron y cerraron las listas a nivel nacional y provincial".

"El poder será de ella y de La Cámpora", concluyó.