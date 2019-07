Lousteau salió al cruce de Alberto Fernández por las Leliq: "Si no pagan los intereses, ¿no le van a pagar a los depositantes?"

En un acto con Rodríguez Larreta, el economista cuestionó la propuesta del precandidato a presidente del Frente de Todos y propuso "un diálogo serio"

Martín Lousteau es una de las figuras del oficialismo que viene ganando protagonismo en los últimos días.

Impulsado desde el Gobierno como una figura "joven" y con cierto saber sobre la economía, el precandidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires ya se ha desplegado como polemista en varios frentes.

La semana cruzó la General Paz y cargó contra Axel Kicillof. Este lunes, atendió al ámbito nacional y criticó a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre las Leliqs.

Para Lousteau, la idea de Alberto Fernández de "dejar de pagar los intereses de las Leliqs" se trata de una "promesa incumplible".

Lousteau habló de esta manera en un acto proselitista en la Ciudad, que compartió con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Ahora posicionado como uno de los economistas valiosos del oficialismo, quien fuera ministro de Economía de Cristina Kirchner advirtió que "es muy difícil tener un diálogo serio con el populismo".

"Alfonsín decía que se podía debatir con la izquierda y con la derecha, pero que con el populismo, que promete cosas imposibles, es muy difícil tener un diálogo serio", sostuvo Lousteau.

El también ex embajador de Mauricio Macri dijo que Alberto Fernández "cometió un error conceptual muy grande" con sus declaraciones sobre las Leliqs.

"Para entender cómo funciona el sistema: vos sos un depositante, ponés plata en el sistema y ponés un plazo fijo. Con esa plata, el banco te presta o compra Leliqs; y luego te paga (el plazo fijo). Entonces, si no pagan los intereses, ¿no les van a pagar a los depositantes?", desarrolló.

Y agregó: "Recién escuchaba que alguien de ellos explicaba que lo que habían querido decir es que había que bajar la tasa de interés. Bueno si decís eso, hay que decir cómo hacerlo, no decir que vas a usar los intereses de las Leliq para aumentar jubilaciones".

"No entiendo si es impericia técnica, confusión de campaña, que están haciendo promesas incumplibles a una parte del electorado o falta de coordinación", concluyó Lousteau.

Más críticas del oficialismo

El presidente del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseguró que con sus declaraciones el candidato del peronismo busca "generar zozobra en la población" en medio de la campaña.

"¿Así quiere ser presidente Alberto Fernández? Intenta promover una corrida del dólar para que suba la inflación y castigar los salarios de los argentinos, a los que dice defender. Le está haciendo mucho daño a la gente. Y lo sabe", tuiteó el legislador radical.

El cordobés comparó los dichos de Fernández con los que había pronunciado en la campaña de 1989 Guido Di Tella (por entonces asesor del candidato presidencial Carlos Menem) prometiendo un "dólar re contra alto".

"Una cosa es explicar cuál serán las medidas que se tomarán si se gana y otra muy distinta es usar los medios para generar zozobra en la población", sentenció.

Para Negri, "la política madura no puede apelar más al cuanto peor mejor, porque la experiencia histórica indica que siempre que se acudió a eso se perjudicó al conjunto de los argentinos".

El diputado nacional José Cano también apuntó contra Fernández, de quien dijo que "está haciendo anuncios que sabe que son incumplibles".

"Escuchar a un candidato a presidente decir que los medicamentos van a ser gratis y subir las jubilaciones es una propuesta rimbombante que luego no pueden ser sustentadas", criticó, y consideró que esas expresiones del candidato del Frente de Todos persiguen "posicionamiento más que propuestas sensatas".

Por su parte, el diputado nacional Marco Lavagna, que busca reelegir en ese cargo por Consenso Federal, también puso en duda la credibilidad de las promesas de campaña del ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, al sostener que "la clave es que no sean frases electorales que después no se puedan cumplir".