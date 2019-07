"Está claro que la condición de Venezuela es mucho más grave que la Argentina"

El precandidato a la presidencia del Frente de Todos, Alberto Fernández, tomó distancia de la declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner



El precandidato a la presidencia del Frente de Todos, Alberto Fernández, tomó distancia de la declaraciones de su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había afirmado que "con la comida hoy en la Argentina estamos igual que Venezuela".



"Está claro que la condición de Venezuela es mucho más grave que la Argentina. Pero también está claro que en el 2015 la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) había marcado a la Argentina como uno de los países que había logrado el hambre cero", señaló el ex funcionario kirchnerista.



En una entrevista con el canal de noticias LN+, Fernández insistió en que "si vos ves unos informes de la FAO que salieron hace unos meses atrás, Argentina entró en riego alimenticio, en un conjunto de países como Venezuela, y eso lo dice la FAO, no Cristina".

"Está claro que lo de Venezuela es mucho más grave, pero Cristina lo dijo en estos términos del informe porque yo lo hablé con ella", aseguró.



Consultado sobre si considera que en el país gobernado por Nicolás Maduro hay una dictadura, respondió: "Hay un gobierno autoritario. En su origen no parece ser una dictadura, parece ser un gobierno elegido por el pueblo. Lo que está claro es que es un gobierno que ha cometido una serie de actos autoritarios y que en su gestión ha generado un conflicto enorme".



"Ningún informe ha sido tan tremendo como el informe de (Michelle) Bachelet y no puede pasar desapercibido lo que ha dicho", indicó, al tiempo que agregó: "Lo que no estoy muy segundo la solución cuál es. Porque me parece que la solución no es ir corriendo detrás de (Donald) Trump para que los marines invadan Venezuela".



Al respecto, remarcó que definir a un gobierno como autoritario "no es algo lindo" y advirtió "muchas veces gobiernos que son en su origen democráticos, se desvían".



De esta forma, Fernández hizo referencia a las declaraciones de la ex presidenta, quien durante la presentación de su libro en Mendoza había dicho que "con la comida hoy en la Argentina estamos igual que Venezuela".



"Decían que podíamos ser como Venezuela si seguíamos nosotros. Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela", país en el que según un reporte de Naciones Unidas un cuarto de la población necesita ayuda humanitaria.